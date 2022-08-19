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Погода

Погода на выходные

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Погода на выходные

В субботу, 20 августа, будет облачно с прояснениями. В отдельных районах пройдут кратковременные дожди, днем возможны грозы. Ветер восточный, юго-восточный 5-10 метров в секунду, при грозах порывы будут достигать 14 метров в секунду. Ночью прогнозируется от +13 до +18 °С, днем от +22 до +28 °С, по юго-западу до +30 °С.

В воскресенье, 21 августа, ожидается переменная облачность. В отдельных районах пройдут кратковременные дожди, днем возможны грозы. Ветер восточный, юго-восточный 5–10 метров в секунду, при грозах порывы будут достигать 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит от +13 до +18 °С, днем от +24 до +30 °С.

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