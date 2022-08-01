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Погода

Погода на первую неделю августа

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Погода на первую неделю августа

Температура воздуха в первую неделю августа будет находиться в пределах климатической нормы. Об этом синоптик Дмитрий Рябов рассказал в эфире телеканала ОНТ.

Активный циклон с центром над Беларусью повлияет на погоду в начале недели. Сильные дожди, грозы пройдут по большей части республики.

В понедельник температура воздуха составит от +20 до +27 градусов, во вторник ожидается +18 до +24 градусов.

К середине недели дождей станет меньше. Ожидается переменная облачность. Умеренный, северо-западный ветер. Ночью в среду будет +11…17 градусов, до +25 градусов воздух прогреется днем.

Во второй половине недели осадки, согласно прогнозу, не ожидаются. Лишь по востоку Беларуси в четверг – кратковременные грозовые дожди.  Ночью в четверг прогнозируется +13…17 градусов. Днем потеплеет до +26…28 градусов, +24…27 градусов будет в пятницу.

В первые выходные последнего летнего месяца возможны небольшие дожди. В субботу, по предварительным прогнозам, ожидается +25…31 градус; в воскресенье – +20…28 градусов.

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