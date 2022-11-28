Погода на неделю: со среды похолодание, местами осадки

29 ноября (вторник): облачно. Временами снег, мокрый снег. Местами гололед, налипание мокрого снега. Вероятность осадков в Могилеве 80-90%. Ночью и утром в отдельных районах туман. Местами на дорогах гололедица. Ветер восточный, юго-восточный 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью по области 0_-5°С, днем -4_+1°С.

В Могилеве в течение суток 0_-2°С.

30 ноября (среда): преобладание облачной погоды. Ночью и утром временами снег, днем местами кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный 4-9 м/с.

Ночью -2_-7°С.

Днем -1_-6°С.

1 декабря (четверг): облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер восточной четверти 4-9 м/с.

Ночью -8_-13°С, при прояснениях до -16°С.

Днем -3_-8°С.

2 декабря (пятница): преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог гололедица.

Ночью -6_-11°С, при прояснениях до -14°С.

Днем -2_-7°С.

3-4 декабря (суббота-воскресенье): местами кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица.

Ночью -5_-10°С, при прояснениях до -13°С.

Днем -2_-7°С.

По материалам mogilevnews.by.