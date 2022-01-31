Погода на неделю: снег, гололедица и похолодание к выходным

1 февраля (вторник): облачно с прояснениями. Во многих районах небольшой снег. Местами слабая метель. Вероятность осадков в Могилеве 60-70%. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный 5-10 м/с, порывы до 12 м/с.

Температура воздуха ночью по области -3_-8°С, в Могилеве -5_-7°С.

Днем 0_-5°С и -2_-4°С.

2 февраля (среда): облачно с прояснениями. Ночью местами кратковременный снег, днем временами снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер южной четверти 4-9 м/с.

Ночью -4_-9°С, при прояснениях до -12°С.

Днем 0_-5°С.

3 февраля (четверг): облачно. Временами снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный, днем с переходом на северо-западный 4-9 м/с.

Ночью -3_-8°С.

Днем 0_-5°С.

4 февраля (пятница): преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог гололедица.

Ночью -8_-13°С, при прояснениях до -17°С.

Днем -4_-9°С.

5 февраля (суббота): временами осадки (снег, мокрый снег, дождь). Местами слабый гололед, на дорогах гололедица.

Ночью -4_-9°С, при прояснениях до -13°С.

Днем -3_+2°С.

6 февраля (воскресенье): ночью местами, днем на большей части кратковременные осадки (снег, мокрый снег, дождь). Ночью в отдельных районах слабый гололед. На дорогах местами гололедица.

Ночью -2_-7°С.

Днем -2_+3°С.