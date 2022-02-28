Погода на неделю с 28 февраля по 6 марта. Подробный прогноз

Антициклоны будут определять погоду на следующей неделе. Порывистого ветра и осадков не ожидается. Ночью будут морозы, днем – выше ноля. Будет солнечно, сухо и спокойно, сообщает ОНТ.

На будущей неделе ожидается погода с переменной облачностью и без осадков, вероятно по утрам будет наблюдаться слабый туман, влажность до 80%. Ночью и утром на дорогах возможна гололедица. Восточный, северо-восточный умеренный ветер. Ночью по западу страны от -2°C, а по северо-востоку до -9°C. Днем понедельника -1...+3°C, а вторника 0...+4°C.

В середине недели по крайнему юго-востоку страны пройдет небольшой снег. Будут небольшие туманы, юго-восточный ветер умеренной силы. Столбики термометра по ночам могут опуститься до -1°C по юго-западу и до -10°C на северо-востоке страны, а в среду поднимутся до +4°C.

Небольшой дождь с мокрым снегом ожидается на исходе недели. Ночью и утром ожидаются туманы. Влажность до 70%, умеренный северо-западный ветер. Ночью температура опустится до -6°C, а днем воздух прогреется в четверг от +1...до +4°C, в пятницу от -1...до +2°C.

Предварительно, в следующие выходные погода особо не изменится. Днем в воскресенье ожидается погода с переменной облачностью и небольшими осадками по западу республики. Температура ночью составит от -1...-5°C. В субботу днем 0...+4°C, в воскресенье от +2°C по северо-востоку страны и до +6°C по юго-западу..