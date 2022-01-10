Погода на неделю

11 января (вторник): облачно с прояснениями. Местами небольшой снег, слабый туман, изморозь. Вероятность осадков в Могилеве 10-15%. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северный 3-8 м/с.

Температура воздуха в течение суток по области -8_-13°С, ночью при прояснениях -14 -17°С.

В Могилеве в течение суток -8_-10°С.

12 января (среда): облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер неустойчивый 3-8 м/с.

Ночью -13_-18°С, местами -19_-24°С.

Днем -10_-15°С.

13 января (четверг): ночью местами, утром и днем на большей части территории кратковременный снег, днем мокрый снег. Днем местами гололед, слабый туман. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западной четверти 5-10, порывы до 14 м/с.

Ночью -14_-19°С, местами до -23°С.

Днем -3_+2°С, местами -4_-6°С.

14 января (пятница): временами осадки (дождь, мокрый снег). В отдельных районах слабый гололед, на дорогах гололедица. Местами усиление ветра порывами до 15-20 м/с.

Ночью -3_+2°С, местами до -6°С.

Днем 0_+5°С.

15 января (суббота): на большей части кратковременный снег. На дорогах местами гололедица. В отдельных районах усиление ветра порывами до 15-20 м/с.

Ночью 0_-5°С.

Днем -3_+2°С.

16 января (воскресенье): ночью преимущественно без осадков, днем на большей части кратковременные осадки с преобладанием мокрого снега, слабый гололед. На дорогах местами гололедица.

Ночью -2 -7°С, при прояснениях до -10°С.

Днем -3_+2°С.