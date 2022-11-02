Погода на ближайшие сутки

В четверг, 3 ноября, также облачно. Дожди в этот день ожидаются на большей части территории республики. Вновь туман в отдельных районах Беларуси ночью и утром. Ветер западной четверти, 4–9 м/с. Ночью 3–9 градусов тепла. Однако по юго-востоку прогнозируют 0... +2 °С. Днем воздух прогреется до +5 °С... +12 °С.

В пятницу, 4 ноября, в Беларуси будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Небольшие дожди прогнозируют лишь в отдельных районах по востоку страны. Местами слабый туман. Ветер переменных направлений, 3–8 м/с, днем по юго-западу порывы до 12 м/с. Ночью температура воздуха будет колебаться в диапазоне от нуля до шести градусов тепла. Днем ожидается +6... +12 °С.