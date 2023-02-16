Погода на 17 февраля

В пятницу, 17 февраля, будет облачно, ночью с прояснениями. На большей части территории республики выпадут осадки в виде снега, в том числе мокрого, и дождя. Местами ожидаются слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер южной четверти, 4–9 метров в секунду, днем по северо-востоку порывы будут достигать 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит -5...+2 °С, по востоку при прояснениях до -10 °С, днем от -5 °С по северо-востоку до +6 °С по юго-западу.

В субботу, 18 февраля, прогнозируются сложные погодные условия. Будет преимущественно облачно. На большей части территории страны выпадут осадки в виде мокрого снега и дождя, ночью местами по северо-востоку пройдет сильный мокрый снег, ожидается налипание мокрого снега и метель. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный с переходом на западный, 6–11 метров в секунду, во многих районах порывы будут достигать 15–20 метров в секунду, днем местами по юго-западу до 24 метров в секунду. Ночью столбики термометров покажут -2...+5 °С, по северо-восточной половине -3...-6 °С, днем от 0 °С по северо-востоку до +8 °С по югу республики.