Погода 28 сентября: кратковременные дожди, туман и до +15 °С

Будет облачно с прояснениями. Ночью по юго-западу, днем на большей части территории республики пройдут кратковременные дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах ожидается туман. Ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду. Ночью прогнозируется от +3 °С по северу до +11 °С по юго-западу, днем от +9 до +15 °С.

В ближайшие сутки также будет облачно с прояснениями.

В четверг, 29 сентября, на большей части территории страны пройдут дожди. Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый туман. Ветер ночью неустойчивый, днем южный 4-9 метров в секунду. Ночью столбики термометров покажут от +4 до +10 °С, днем от +10 до +16 °С, по югу до +18 °С.

В пятницу, 30 сентября, на большей части территории республики пройдут дожди. Ветер южной четверти 4-9 метров в секунду, местами порывы будут достигать 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит от +5 до +12 °С, днем от +12 до +18 °С, по юго-востоку до +20 °С.