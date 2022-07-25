Погода 25 июля: дожди и от +10 °С до +26 °С
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Завтра в Беларуси не обойдется без осадков, но температурный фон останется весьма комфортным, проинформировали в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Прогнозируется переменная облачность, местами, главным образом по востоку страны, пройдут кратковременные дожди. Ночью в отдельных районах ожидаются грозы. Будет слабый туман. Ветер северо-западный 5–10 метров в секунду, при грозах порывистый. Столбики термометров ночью покажут 10–16 градусов со знаком плюс, а днем дойдет до 20–26 градусов выше нуля.
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