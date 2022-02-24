Погода 24 и 25 февраля: преимущественно без осадков, гололедица и от -5 °С до +9 °С

В Беларуси сохранятся привычные по последним дням погодные условия. В частности, в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды предупредили о том, что на отдельных участках дорог сохранится гололедица.

Будет облачно с прояснениями. Ночью во многих районах небольшие кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Днем в основном без осадков. Ночью и утром местами слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем юго-западный, южный, 4–9 метров в секунду, местами по северо-западу порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет колебаться в диапазоне от -5 °С до +1 °С, а днем синоптики обещают 3–9 градусов выше нуля.

В пятницу, 25 февраля, облачно с прояснениями. Ночью местами по западу, утром и днем на большей части территории страны кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный, юго-западный, 4–9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью -3…+3 °С, днем +1…+8 °С.