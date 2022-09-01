Погода 2 сентября: заморозки ночью и до +20 °С днем

2 сентября, ночью ожидается небольшая облачность, днем переменная облачность. Будет преимущественно без осадков, лишь днем местами по северу пройдут небольшие кратковременные дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем северо-западный 4–9 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит от +1 до +6 °С, местами прогнозируют заморозки 0...-2 °С, днем столбики термометров покажут от +14 до +20 °С.

В выходные, 3–4 сентября, будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый туман. Ветер неустойчивый 3–8 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит от +1 до +8 °С, местами заморозки – 0...-3 °С; днем синоптики прогнозируют от +14 °С по северу до +22 °С по югу страны.