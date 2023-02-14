Погода 15 февраля: преимущественно без осадков, слабый туман и до +5 °С

Завтра в Беларуси температура воздуха в течение суток будет колебаться в диапазоне от -8 °С до +5 °С. Об этом sb.by сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Местами ожидается слабый туман. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный, западный 3–8 метров в секунду. Ночью прогнозируется -2...-8 °С, днем от -1 до +5 °С.

СБ