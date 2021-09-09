“Погиб как настоящий спасатель”. Коллеги и общественные деятели о Евгении Зиничеве

Спикер Совфеда добавила, что все, кто знал Зиничева и работал вместе с ним, "будут помнить его как замечательного человека, истинного патриота и опытного руководителя, внесшего значимый вклад в обеспечение национальной безопасности, укрепление и развитие страны, сохранение лучших традиций российских спасателей".

"Евгений Николаевич посвятил жизнь служению России, решению важных государственных задач. На всех занимаемых должностях он проявлял высочайшую компетентность, ответственность, инициативность, стремился приносить максимальную пользу людям. Евгений Николаевич неизменно оставался верен принципам, до последней минуты исполнял свой профессиональный и гражданский долг", - говорится в телеграмме.

Евгений Зиничев до последней минуты исполнял свой профессиональный и гражданский долг, а его дела и поступки навсегда останутся нравственным примером и образцом личного мужества, говорится в телеграмме председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, направленной в МЧС России.

Глава МЧС Евгений Зиничев трагически погиб в среду на межведомственных учениях по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций в Норильске, спасая жизнь режиссера Александра Мельника. Соболезнования коллег министра, общественных деятелей, деятелей культуры и политиков - в материале ТАСС .

"Дела и поступки Евгения Николаевича навсегда останутся для нас нравственным примером, образцом личного мужества, стойкости и силы духа", - написала Матвиенко. Она передала искренние соболезнования родным и близким министра.

В свою очередь вице-спикер СФ, заслуженный спасатель РФ Юрий Воробьев, который участвовал вместе с Сергеем Шойгу в организации Российского корпуса спасателей, в дальнейшем - Госкомитета по чрезвычайным ситуациям и МЧС России, а также проработал в системе МЧС 16 лет, тоже направил телеграмму с соболезнованиями коллективу министерства, родным и близким Зиничева.

"Глубоко потрясен известием о трагической гибели министра МЧС России Евгения Николаевича Зиничева. Уход из жизни такого преданного своему делу профессионала, патриота - большая потеря для страны", - написал Воробьев. Сенатор добавил, что министр честно исполнил до конца свой служебный долг, рисковал собой ради спасения другого человека и погиб героически.

По словам вице-премьера Юрия Борисова, "коллеги и друзья уважали его за истинно мужские качества - личное мужество, чувство долга, целеустремленность", а министр здравоохранения Михаил Мурашко, которому не раз приходилось работать с Зиничевым над ликвидацией последствий чрезвычайных ситуацией, подчеркнул, что вся жизнь Евгения Николаевича "была примером мужественности, отзывчивости и героизма".

"Сегодня не стало главы МЧС Евгения Николаевича Зиничева. Я могу его назвать просто Женя, - заявила руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова. - Он настоящий мужчина, его уважали и любили люди".

"Был там, где тяжелее всего"

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что министр посвятил всю жизнь защите граждан России и остался верен своему долгу до конца.

"Выражаю глубокие соболезнования в связи с трагической гибелью Евгения Николаевича Зиничева. Всю свою жизнь он посвятил служению стране и защите наших граждан", - отметил Володин, слова которого приводятся на думском сайте.

"Евгений Николаевич остался до конца верен своему долгу. Погиб, спасая человека", - добавил он.

Свои соболезнования выразил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин. "Мои искренние соболезнования. Знал его лично, тесно и плодотворно работали. Очень жаль", - написал Рогозин в своем Telegram-канале.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала Зиничева настоящим офицером, который "всегда был там, где тяжелее всего".

"С чувством глубокой скорби узнала о трагической гибели Евгения Николаевича Зиничева. Настоящий офицер, человек беспредельной преданности своему делу, он всегда был там, где тяжелее всего", - написала омбудсмен в Instagram.

"Огромная потеря для МЧС"

Глава МЧС отдавал всего себя совершенствованию работы министерства, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, отметив, что с Зиничевым его связывала близкая дружба.

"Мы близко дружили, у нас было много совместных проектов МИД и МЧС по продвижению единых стандартов, предотвращению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий. Он отдавал всю душу и всего себя совершенствованию работы своего министерства, сохранению славных традиций МЧС", - приводятся на сайте МИД слова Лаврова.

Министр подчеркнул, что Зиничев погиб, пытаясь спасти жизнь человека. "Действовал не как большой начальник, не как министр, а как настоящий спасатель", - добавил Лавров.

"Светлая память о Зиничеве навсегда сохранится в наших сердцах", - заключил глава МИД.

Евгений Зиничев посвятил свою жизнь служению стране и погиб как настоящий спасатель, заявил секретарь генерального совета "Единой России", первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак.

"Сегодня трагически оборвалась жизнь главы МЧС России Евгения Зиничева. Всю свою жизнь он посвятил служению стране, обеспечению ее безопасности. В последние годы руководил ведомством, которое всегда первым приходит на помощь людям. И погиб как настоящий спасатель, исполняя свой служебный долг, спасая жизнь другого человека", - приводит слова Турчака пресс-служба партии.

Он выразил соболезнования родным, близким и коллегам Зиничева, а также назвал его смерть "огромной потерей для МЧС России, для страны, для всех".

Соболезнования также выразил и лидер фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов. По его словам, Зиничев "был настоящим профессионалом, талантливым руководителем, честным, надежным и очень ответственным человеком". "Его гибель большая потеря для всех нас. Царство небесное Евгению Николаевичу! Сил и мужества родным и близким пережить эту невосполнимую утрату", - отметил Неверов.

"Человек чести и долга"

Директор Росгвардии Виктор Золотов назвал Зиничева примером настоящего офицера, человеком чести и долга, который внес значительный вклад в дело укрепления обороны и безопасности страны. "Ушел из жизни выдающийся руководитель и государственный деятель, великолепный организатор и истинный патриот России, который внес значительный вклад в дело укрепления обороны и безопасности нашей страны. Профессионализм Евгения Николаевича, его преданность делу неизменно обеспечивали достижение самого высокого результата при отстаивании национальных интересов и укреплении авторитета государства", - сказал Золотов, слова которого процитировали в пресс-службе Росгвардии.

По его словам, Зиничев не страшился самых ответственных и сложных задач и, несмотря на непростые условия службы, всегда оставался удивительно искренним и добросердечным человеком, готовым прийти на помощь в любую минуту. "Евгений Николаевич Зиничев - пример настоящего офицера, человека чести и долга, самоотверженного и мужественного бойца, чье имя навечно останется в истории российского государства и памяти соотечественников. И погиб он как истинный герой, спасая жизнь другого человека. Руководство Федеральной службы войск национальной гвардии РФ выражает искренние соболезнования коллегам, родным и близким. Светлая память о выдающемся государственном деятеле, настоящем друге и верном товарище навсегда останется в наших сердцах", - сказал Золотов.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев выразил соболезнования коллективу МЧС, родным и близким Евгения Зиничева в связи с его трагической гибелью. Как сообщает пресс-служба аппарата Совбеза, в телеграмме, направленной в адрес МЧС, отмечается, что Зиничев "погиб героически, спасая жизнь другого человека". "Ушел из жизни достойный руководитель, патриот своей родины. Евгения Николаевича отличали высокий профессионализм, обширные знания, активная жизненная позиция, компетентность и подлинное уважение тех, кто с ним работал. Он всегда был верен долгу. Светлый образ Евгения Николаевича навсегда останется в нашей памяти", - цитируют обращение Патрушева в пресс-службе.

Зиничев останется в памяти коллег подлинным патриотом и настоящим профессионалом, отметил глава МВД России Владимир Колокольцев, слова которого привели в пресс-центре ведомства. "Жизнь Евгения Николаевича - яркий пример многолетнего служения стране и народу. Между нашими ведомствами сложилось тесное, конструктивное сотрудничество, основанное на полном взаимопонимании. Честный и самоотверженный офицер, Евгений Зиничев всегда считал своими приоритетами обеспечение безопасности граждан и государства, защиту национальных интересов", - отметил Колокольцев.

Он подчеркнул, что Зиничева отличали стратегическое мышление, внимательное и отзывчивое отношение к людям, готовность в любой момент прийти на помощь. "В памяти коллег и друзей генерал армии Евгений Зиничев останется подлинным патриотом и настоящим профессионалом, верным высоким нравственным принципам. Выражаем искренние соболезнования родным и близким Евгения Николаевича", - заключил министр.

"Надежный боевой товарищ"

Евгений Зиничев умел организовать работу в любых условиях и отличался трудоспособностью и принципиальностью, заявил в соболезнованиях генпрокурор Игорь Краснов.

"Трагически ушел из жизни профессионал своего дела, смелый и искренне преданный интересам государства человек, верный служебному долгу, всей душой любивший свою страну", - сказал Краснов.

Он назвал Зиничева состоявшимся авторитетным и инициативным руководителем. "Он пользовался заслуженным уважением коллег не только за умение организовать работу в любых условиях, но и за свою высокую трудоспособность, компетентность и принципиальность. Всегда будем помнить его как верного своему делу, настоящего офицера и защитника Отечества, погибшего при спасении жизни человека. Скорбим о его смерти", - отметил генпрокурор.

Губернаторы Тульской области Алексей Дюмин и Ярославской области Дмитрий Миронов, которые знали погибшего главу МЧС по работе в службе безопасности президента, отметили его высокие личные и профессиональные качества.

"Евгения Николаевича я знал как надежного боевого товарища, талантливого руководителя и настоящего патриота. Всю свою жизнь он посвятил служению Отечеству, спасению жизни людей. И погиб как герой, выполняя долг офицера и спасателя", - приводит пресс-служба правительства Тульской области слова Дюмина.

Миронов в телеграмме родным, друзьям и сослуживцам Зиничева отметил такие его качества, как решительность и мужество. "В служении Отечеству Евгений Николаевич был всегда глубоко предан принципам офицерской чести и воинской присяге. Решительность и личное мужество завоевали ему искреннее уважение окружающих. В памяти он навсегда останется настоящим человеком, до конца исполнившим свой долг", - сообщил глава Ярославской области.

"Образец офицерской чести"

Директор ФСБ Александр Бортников назвал гибель главы МЧС Евгения Зиничева большой утратой для России.

"Гибель Евгения Зиничева является большой утратой для России. Всю свою жизнь он посвятил служению Отечеству, на всех порученных участках служебной деятельности работал профессионально и с полной отдачей сил и энергии", - привели слова Бортникова в Центре общественных связей ФСБ.

Бортников подчеркнул, что Зиничев был образцом офицерской чести, порядочности и достоинства. "Выражаю глубокое соболезнование родным и близким", - добавил он. Зиничев до назначения на должность главы МЧС был замдиректора ФСБ.

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин выразил соболезнования в связи с трагической гибелью главы МЧС.

"Евгений Николаевич с самого начала трудовой деятельности связал свою судьбу с защитой государственной безопасности страны. Прошел длинный путь от офицера до руководителя МЧС России - важнейшего федерального ведомства страны, призванного защищать жизнь и здоровье граждан от последствий катастроф, аварий и стихийных бедствий. На всех участках работы проявлял высочайший профессионализм и чувство гражданской ответственности", - привели слова Нарышкина в пресс-службе СВР.

Он отметил, что министр трагически погиб, выполняя свой человеческий и служебный долг. "Такая смерть делает человека бессмертным. В наших сердцах он навсегда останется образцом настоящего российского офицера, мужественного и самоотверженного", - подчеркнул Нарышкин.

Истинным офицером назвала Зиничева вице-премьер Татьяна Голикова. "Внезапный и трагический уход из жизни истинного офицера, надежного, ответственного и отзывчивого человека, блестящего профессионала, успешно возглавлявшего одну из самых эффективных служб спасения в мире, стал настоящим шоком и горькой утратой для нашей страны", - сказала она журналистам.

"Стремился к совершенствованию МЧС"

Глава МЧС стремился к совершенствованию министерства и внедрению передовых технологий, заявил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, выражая соболезнования в связи с гибелью министра.

"Он стремился к совершенствованию возглавляемой им структуры, внедряя передовые технологии, всегда был готов к взаимодействию для достижения важных целей - обеспечения безопасности граждан нашей страны и своевременного реагирования на любые чрезвычайные ситуации, - написал Бастрыкин на своей странице в "ВКонтакте". - Внимательность Евгения Николаевича к проблемным вопросам, его инициатива и решительность неоднократно помогали регионам преодолевать последствия природных катаклизмов, будь то пожары, паводки или другие бедствия".

Бастрыкин назвал Зиничева мужественным, целеустремленным человеком и истинным профессионалом.

Руководство и сотрудники Федеральной службы охраны (ФСО), где в прежние годы служил Евгений Зиничев, глубоко соболезнуют в связи с трагической гибелью главы МЧС.

"Ушел из жизни большой профессионал, истинный патриот Отечества, отдававший свою энергию и силы интересам государства", - отметили в отделе по связям с прессой и общественностью ФСО.

В службе подчеркнули, что "коллеги и друзья знали Зиничева как талантливого руководителя, отзывчивого и порядочного человека". "Благодаря своей самоотверженности, силе духа, ответственности и преданности делу Евгений Николаевич обладал большим авторитетом и уважением", - отметили в ФСО, добавив, что "память о Зиничеве навсегда сохранится в сердцах его родных, близких и друзей".

"Посвятил жизнь спасению людей"

Президент Сербии Александар Вучич выразил правительству России соболезнования в связи с гибелью главы МЧС. Текст телеграммы опубликовала в среду пресс-служба сербского лидера.

"С горечью воспринял весть о трагической гибели министра Евгения Зиничева, который посвятил жизнь спасению людей в самых тяжелых ситуациях. Выражаю самые глубокие соболезнования правительству Российской Федерации, семье, коллегам и друзьям министра Зиничева", - говорится в послании.

Свои соболезнования также выразил министр по чрезвычайным ситуациям Казахстана Юрий Ильин.

"От имени МЧС Республики Казахстан и от себя лично выражаю искренние соболезнования в связи с гибелью министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий генерала армии Евгения Николаевича Зиничева. Мы с глубокой скорбью восприняли известие о его героической гибели при исполнении служебного долга", - отметил Ильин.

По его словам, Зиничев навсегда останется в памяти коллег как дальновидный руководитель, авторитетный политик и выдающаяся личность, внесшая особый вклад в установление и развитие двусторонних отношений между МЧС России и Казахстана.

Путь погибшего главы МЧС России - это яркий образец героизма и служения Родине, он будет вечным примером для будущих поколений, говорится в письме с соболезнованиями главы Министерства по чрезвычайным ситуациям Армении Андраника Пилояна, направленном первому заместителю министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александру Чуприяну, который после гибели Зиничева будет временно исполнять обязанности главы МЧС РФ.

"С глубокой скорбью узнал о трагической гибели министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгения Николаевича Зиничева. Пройденный путь Зиничева, преданность до последнего дня своему призванию и профессии являются ярким образцом героизма, служения Родине и будут вечным примером для будущих поколений, посвятивших себя спасению жизни людей", - цитирует Пилояна в среду пресс-служба МЧС Армении.

Он выразил соболезнования Чуприяну, всему коллективу, членам семьи Зиничева, родным и близким. "Мы скорбим вместе с вами и разделяем вашу утрату", - отметил глава ведомства.

Зиничев "явил пример мужества и самопожертвования, образец того, каким призван быть настоящий спасатель, готовый не раздумывая прийти на помощь каждому страждущему", считает патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он подчеркнул, что министр зарекомендовал себя "не только высококвалифицированным профессионалом и талантливым руководителем", но и "замечательным человеком".

"Будут помнить не только в России"

Глава Департамента гражданской защиты Италии Фабрицио Курчо выразил соболезнования в связи со смертью Зиничева. Об этом говорится в официальном письме на имя посла России в Италии Сергея Разова, оказавшемся в среду в распоряжении ТАСС.

"Я был огорчен известием о трагической смерти министра [РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий] Евгения Зиничева, выражаю Вам соболезнования от своего имени и имени всей итальянской системы гражданской защиты. Гражданская защита - это как большая семья, и смерть такого важного человека - большая потеря для всех нас. Я уверен, что его будут долго помнить не только в Российской Федерации, - отмечается в послании. - Министр был примером компетентности и последовательности в нашей области. Я сожалею, что не смог встретиться с ним лично, мы планировали встретиться в ближайшие месяцы".

Министр внутренних дел Сербии Александар Вулин выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС РФ Евгения Зиничева. Пресс-служба МВД Сербии опубликовала в среду выдержки из телеграмм, направленных министром в МЧС РФ и послу России в Сербии.

"Меня очень поразила весть о гибели Евгения Николаевича Зиничева во время учений Запад-21. Министр Зиничев отдал свою жизнь, пытаясь спасти другого человека, чем еще раз показал свою жертвенность и приверженность безопасности и благу других. Евгений Николаевич Зиничев из-за своей смелости и приверженности своей родине, которой посвятил всю свою жизнь, пользовался моим большим уважением и восхищением. Прошу вас принять искренние соболезнования и хочу, чтобы вы знали, что мы, сотрудники МВД Сербии, и я мысленно с вами, сотрудниками МЧС и семьей погибшего героя", - говорится в тексте телеграммы министра Вулина.