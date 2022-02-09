Поэзия родного города

Новогодний лес

Александра ЛЕСКОВЕЦ

В тишине легкий ветер коснулся

Самой сказочной в мире страны –

Зимний лес после сна встрепенулся

И забыл прошлогодние сны.

Лунный свет, нераскрытая тайна….

Кто-то рядом, но нет никого,

Не пытайтесь поверить в случайность –

Здесь присутствует лишь волшебство.

Звездный блеск на заснеженных ветках,

Час волшебный, особый такой,

Звезды с неба спускаются редко,

А сегодня спустились легко.

И в ночи плавно кружат снежинки,

Ничего невозможного нет,

На усыпанной снегом тропинке

Чьи-то сани оставили след…

Снег января

Лариса СИЗОВА

Снова приходит рассвет светлой зимой,

Сердцу приносит ответ солнечный свой,

Словно в цветущем саду, я по аллеям иду,

И обнимает меня снег января…

Ангелы с неба летят на Землю вновь,

Ангелы в душу глядят – ищут любовь,

Словно в цветущем саду, я по аллеям иду,

И обнимает меня снег января…

Чистый Божественный Мир, море чудес

Вновь окрыляют наш Мир ввысь, до небес!

Словно в цветущем саду, я по аллеям иду,

И обнимает меня снег января…

Хочется снежных с метелями зим

Вера ДУДКО

Январские дни и январские ночи

Пугают морозом большим иногда,

Вмиг счастьем засветятся девичьи очи

На празднике мира, любви и труда.

Для радости есть в нашем доме причины,

Причины встречать вновь гостей у себя,

И женщины наши, и наши мужчины

Цветут, расцветают, друг друга любя.

И дарят любимым в день праздничный розы,

Их дарят любимым и в будние дни,

Им холод не страшен – большие морозы

Зажгут в нежных душах живые огни.

Но кто-то вдруг скажет: «А мне надоело

На скользких дорогах бояться упасть

И делать шаги осторожно, несмело»…

Такая вот эта в морозы напасть.

Как только же яркое солнце засветит,

Настрой поднимается у большинства,

Помогут природные прелести эти

Почувствовать запах штрихов волшебства.

В зеленом наряде и сосны, и ели,

Березы и клены завидуют им,

Плаксивые зимы уже надоели,

И хочется снежных с метелями зим…

Рождество Христово

Надежда АКУШКО

Иду по улице заснеженной,

На небо обращая взор,

Ищу следы звезды рождественской,

Что светит ярко до сих пор.

Она зажглась над Вифлеемом,

Рожденье миру возвестив,

Младенца, что принес нам веру,

Богоявление подарив.

Волхвы, увидев свет небесный,

К пещере шли, несли дары,

Тот час признав царя в младенце,

Он – царь Земли до сей поры.

На темном небе звезд сверкание,

А в сердце радость – Рождество!

И все в чудесном ожидании –

Вот-вот свершится волшебство!

Не входите в душу в сапогах

Екатерина СОБОЛЕВА

Не входите в душу в сапогах,

Обувь оставляйте у порога,

В самых незатейливых шагах

Ничего не скроется от Бога.

Помолчите, прежде чем сказать,

Судьи все слова и адвокаты

Могут и простить, и наказать,

Сделать нищим или же богатым.

Мысли через сито пропустив,

Думайте о том, что будет дальше,

Не решайте, все за всех решив,

И бегите от слащавой фальши.

Чтобы не тонуть потом в грехах,

На других поглядывая строго,

Не входите в душу в сапогах,

Обувь оставляйте у порога...

Девушке

Анатолий ШЕДЬКО

За вами столько глаз кругом

Следило, нежностью объятых,

А вы мечтали о другом,

Так и не встреченном когда-то.

За годом год, за годом год,

Как сумасшедшие бежали,

А вы все думали: вот-вот,

А вы надеялись и ждали…

В круговороте разных дел

Болело сердце и щемило,

Но тот другой не захотел

Предстать пред девушкою милой.

Мгновения мчались чередой,

Спеша в неведомые дали,

И вместе с талою водой

Надежды ваши уплывали...

Но пробил вдруг нежданный час,

Пора подкралась незаметно,

И вы пошли за тем, кто вас

Любил, но только безответно.

О, сколько раз еще придет

Тот миг душевного ненастья,

Что стольких в жизни уведет

От опьяняющего счастья?

Груз воспоминаний

Светлана КОМАРЬ

Когда накоплен груз воспоминаний,

Нужды совсем нет расставаться с ним,

Но лишь без слез и горестных вздыханий

Над грузом этим тихо погрустим.

Вернуться в прошлое, конечно, невозможно,

Как в ту же реку дважды не войти,

Но мыслью быстрой очень осторожно

Я воскрешу забытые пути.

Чему-нибудь порадуюсь, быть может,

А от чего-то испытаю стыд,

Отрадно лишь, что душу не тревожит

Былая горечь мелочных обид.