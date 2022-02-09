Поэзия родного города

Новогодний лес
Александра ЛЕСКОВЕЦ
В тишине легкий ветер коснулся
Самой сказочной в мире страны –
Зимний лес после сна встрепенулся
И забыл прошлогодние сны.
Лунный свет, нераскрытая тайна….
Кто-то рядом, но нет никого,
Не пытайтесь поверить в случайность –
Здесь присутствует лишь волшебство.
Звездный блеск на заснеженных ветках,
Час волшебный, особый такой,
Звезды с неба спускаются редко,
А сегодня спустились легко.
И в ночи плавно кружат снежинки,
Ничего невозможного нет,
На усыпанной снегом тропинке
Чьи-то сани оставили след…
Снег января
Лариса СИЗОВА
Снова приходит рассвет светлой зимой,
Сердцу приносит ответ солнечный свой,
Словно в цветущем саду, я по аллеям иду,
И обнимает меня снег января…
Ангелы с неба летят на Землю вновь,
Ангелы в душу глядят – ищут любовь,
Словно в цветущем саду, я по аллеям иду,
И обнимает меня снег января…
Чистый Божественный Мир, море чудес
Вновь окрыляют наш Мир ввысь, до небес!
Словно в цветущем саду, я по аллеям иду,
И обнимает меня снег января…
Хочется снежных с метелями зим
Вера ДУДКО
Январские дни и январские ночи
Пугают морозом большим иногда,
Вмиг счастьем засветятся девичьи очи
На празднике мира, любви и труда.
Для радости есть в нашем доме причины,
Причины встречать вновь гостей у себя,
И женщины наши, и наши мужчины
Цветут, расцветают, друг друга любя.
И дарят любимым в день праздничный розы,
Их дарят любимым и в будние дни,
Им холод не страшен – большие морозы
Зажгут в нежных душах живые огни.
Но кто-то вдруг скажет: «А мне надоело
На скользких дорогах бояться упасть
И делать шаги осторожно, несмело»…
Такая вот эта в морозы напасть.
Как только же яркое солнце засветит,
Настрой поднимается у большинства,
Помогут природные прелести эти
Почувствовать запах штрихов волшебства.
В зеленом наряде и сосны, и ели,
Березы и клены завидуют им,
Плаксивые зимы уже надоели,
И хочется снежных с метелями зим…
Рождество Христово
Надежда АКУШКО
Иду по улице заснеженной,
На небо обращая взор,
Ищу следы звезды рождественской,
Что светит ярко до сих пор.
Она зажглась над Вифлеемом,
Рожденье миру возвестив,
Младенца, что принес нам веру,
Богоявление подарив.
Волхвы, увидев свет небесный,
К пещере шли, несли дары,
Тот час признав царя в младенце,
Он – царь Земли до сей поры.
На темном небе звезд сверкание,
А в сердце радость – Рождество!
И все в чудесном ожидании –
Вот-вот свершится волшебство!
Не входите в душу в сапогах
Екатерина СОБОЛЕВА
Не входите в душу в сапогах,
Обувь оставляйте у порога,
В самых незатейливых шагах
Ничего не скроется от Бога.
Помолчите, прежде чем сказать,
Судьи все слова и адвокаты
Могут и простить, и наказать,
Сделать нищим или же богатым.
Мысли через сито пропустив,
Думайте о том, что будет дальше,
Не решайте, все за всех решив,
И бегите от слащавой фальши.
Чтобы не тонуть потом в грехах,
На других поглядывая строго,
Не входите в душу в сапогах,
Обувь оставляйте у порога...
Девушке
Анатолий ШЕДЬКО
За вами столько глаз кругом
Следило, нежностью объятых,
А вы мечтали о другом,
Так и не встреченном когда-то.
За годом год, за годом год,
Как сумасшедшие бежали,
А вы все думали: вот-вот,
А вы надеялись и ждали…
В круговороте разных дел
Болело сердце и щемило,
Но тот другой не захотел
Предстать пред девушкою милой.
Мгновения мчались чередой,
Спеша в неведомые дали,
И вместе с талою водой
Надежды ваши уплывали...
Но пробил вдруг нежданный час,
Пора подкралась незаметно,
И вы пошли за тем, кто вас
Любил, но только безответно.
О, сколько раз еще придет
Тот миг душевного ненастья,
Что стольких в жизни уведет
От опьяняющего счастья?
Груз воспоминаний
Светлана КОМАРЬ
Когда накоплен груз воспоминаний,
Нужды совсем нет расставаться с ним,
Но лишь без слез и горестных вздыханий
Над грузом этим тихо погрустим.
Вернуться в прошлое, конечно, невозможно,
Как в ту же реку дважды не войти,
Но мыслью быстрой очень осторожно
Я воскрешу забытые пути.
Чему-нибудь порадуюсь, быть может,
А от чего-то испытаю стыд,
Отрадно лишь, что душу не тревожит
Былая горечь мелочных обид.
Любовь ХИХИЧ
(Сергею и Людмиле ХИЖНЯКАМ
посвящается)
Благодарна судьбе, что со мной рядом ты –
Была жизнь моя сказкой, нирваной,
Ты мой сказочный принц, ты мой рыцарь
мечты,
Мой единственный, милый, желанный.
Пусть над нами метели и вьюги кружат
И проходят года-караваны,
Мне по-прежнему дорог твой ласковый
взгляд,
Мой единственный, милый, желанный.
Пусть любовная страсть не волнует нам
кровь
И причал уже виден в тумане,
Я готова тебе повторять вновь и вновь:
«Ты единственный, милый, желанный».
И когда вдруг не станет тебя, милый друг,
Говорю я тебе без обмана:
«Поспешу за тобой, завершив жизни круг,
Мой единственный, милый, желанный»...
(Она ушла из жизни на второй день после
его похорон)
Настоящая зима
Вера БЕНЕДИКТОВА
С белым снегом и с метелью
Настоящая зима
Вмиг по щучьему веленью
Все тропинки замела.
Лыжи, санки прихватила
И по воздуху летит,
Горку в гору превратила,
Ребятишек веселит.
На ресницах снег искрится,
На березах бахрома,
Кот с утра умылся чисто –
Кум приедет и кума.
Свадьба едет на венчание –
И невеста с женихом
В лентах, бантах обручальных
Едут в звоне золотом…
Девушка-мечта
Дмитрий ВЛАСЕНКО
Мечтая о прекрасной половинке,
Вокруг прочел я много фраз,
Одни манили меня телом,
Другие – красотою глаз.
Терзая сердце безрассудно,
Не понимал, что нужно мне,
И проходили дни беспутно,
Ведь это было лишь во сне.
Хотел найти в тебе изъяны,
Но нет изъянов в божестве,
Ведь ты прекрасна, словно ангел,
Для многих ты лишь девушка-мечта.
Забыть, не думать и не слышать
Лишь о тебе я не могу,
А как хотелось бы услышать
Твой голос вслух и наяву...
Дорога
Горман КИПЛЕР
Каждому дана своя дорога,
И каждому дано по ней шагать,
Добраться главное до своего порога –
И хоть ползти по ней придется, хоть бежать.
Я по своей тропинке, улыбаясь,
Неспешно двигаюсь, уверен, бодряком
И в своих силах ничуть не сомневаюсь –
Благодарю за это Высшее тайком…
Кому-то может тяжело придется,
И кто-то вдруг появится помочь,
Ведь не напрасно Ангел каждому дается,
Который гонит все невзгоды прочь.
Ступая, как умеем, каждым шагом,
Мы за собою в жизни оставляем след –
Одним движением мы делаем во благо,
Другим же неизбежно мы творим во вред...
Каждому дана своя дорога,
И сил по ней идти дано в запас,
Кто к черту катится, а кто стремится к Богу –
Не убежит со своего пути никто из нас...
Рождество
Людмила ЛЮБИМЦЕВА
Рождение Света зимой,
Рождение Веры святой,
Каждый год обновляется вновь,
Каждый миг постигаем Любовь…
Новой тайною полон Мир,
С неба падают звуки лир,
Младенец склонился к дарам,
Вечность открылась нам…
Сердце горит
Владимир МАЛЕЦ
Вонзаясь пером в бумагу,
Я не могу молчать
И, составляя фразы,
Давлю слова кричать…
Чтоб все вокруг звенело,
Раскаливалось вмиг,
А сердце веселело,
Когда толковый стих.
Вставляю буквы в строчки
Из тонны слов-руды,
И незаметно ночи
Растаяли следы...
От мыслей жар шибает –
Взлетаю круто вверх,
Под утро засыпает
Стремительный мой бег.
А утром снова мысли
В бумагу норовят,
И вот ряды повисли
Шеренгами солдат.
Поэзия, как знамя, –
Передовой рубеж,
Бушует в сердце пламя
Открывшихся надежд.
Чтобы очистить воду,
Бью током серебро,
В любую непогоду
Выискиваю зло...
Найду – кинжалом слова
Распластываю ниц,
И в путь... И сердце снова
Горит огнем зарниц.
И если на дороге
Споткнусь на полпути,
Да... Мне помогут Боги
В грядущее идти