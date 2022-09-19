Поезда "Белорусский вояж" планируется запустить на постоянной основе. Об этом в эфире телеканала СТВ заявил начальник Белорусской железной дороги Владимир Морозов.

"В графике на 2022-2023 годы мы рассматриваем, помимо увеличения частоты движения по устоявшимся маршрутам в Анапу и Адлер, увеличить частоту движения поездов в Мурманск. Кроме того, планируется пустить беспересадочные вагоны в Псков", - рассказал Владимир Морозов.

Кроме того, по словам начальника Белорусской железной дороги, планируется на постоянной основе пустить поезда "Белорусский вояж": "До Нового года будет три рейса, а также планируются рейсы в новогодние праздники".

Обсуждается и вопрос обновления подвижного состава для внутриреспубликанских перевозок. "Это непростая тема. Сейчас не много производителей, которые могут предложить подвижной состав именно для региональных перевозок экономкласса. Но нам нужно находить альтернативу, потому что поезда вырабатывают свой срок, и в ближайшее время им понадобится замена", - заключил Владимир Морозов.