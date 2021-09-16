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Поезд из Беларуси в Адлер продолжит курсировать по летнему графику

БЕЛТА 48 0

Поезд из Беларуси в Адлер продолжит курсировать по летнему графику

Поезд № 302/301 Минск/Гомель - Адлер продолжит курсировать по летнему графику, сообщили БЕЛТА в пресс-центре Белорусской железной дороги.

"В связи с имеющимся спросом на перевозки пассажиров в сообщении Минск - Адлер с 19 сентября по 9 октября 2021 года поезд № 302/301 Минск/Гомель - Адлер формирования Белорусской железной дороги будет курсировать через день. Проезд предусмотрен только для граждан Беларуси и России", - рассказали в БЖД.

В поездах международных линий, курсирующих в белорусско-российском сообщении, для обеспечения безопасной перевозки действуют противоэпидемические меры обоих государств. Всем пассажирам настоятельно рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты в течение всей поездки.

Более подробную информацию о графике движения поезда, стоимости и правилах проезда можно получить на сайте БЖД, с помощью официального мобильного приложения "БЧ. Мой поезд" и по телефону контакт-центра 105. Поддержка пассажиров, находящихся за пределами Беларуси, оказывается по телефону +375 222 39 25 47.

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