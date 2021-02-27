Поехать в первый класс! Семилетнему Никите Майсейчику необходима коляска активного типа

Никита Майсейчик из Баранович в сентябре собирается в школу на первый в своей жизни звонок. Правда, в 1-ый класс он не пойдет, а поедет. На коляске, которой пока нет, но которая ему очень нужна. Мальчику семь лет, он не ходит. Тому причина сложное заболевание – рахишизис поясничного отдела позвоночника.

Патологию медики обнаружили на 36-й неделе беременности, когда мама Наталья пришла на последнее плановое УЗИ. Маме сказали, что у ребенка сложный врожденный дефект развития спинного мозга. Мальчик не проживет и года.

К слову, сейчас Никите 7 лет. Вопреки прогнозам мальчишка с удовольствием посещает детский сад, с легкостью «щёлкает» примеры на сложение и вычитание, знает несколько десятков автомобильных марок, и даже научился играть в мяч, невзирая на свой недуг.

Не проживет и года

«Мы очень ждали малыша, беременность для нас с супругом стала настоящим счастьем. В 36 недель я пришла на плановое УЗИ, все это время плод развивался нормально, поэтому я была спокойна. Поняла, что что-то не так, когда врач УЗИ-диагностики стала взволнованно звать коллег к монитору. А у меня начала уходить земля из-под ног», – вспоминает мама мальчика, Наталья Майсейчик.

На спине ребенка просматривалась расщелина в позвоночнике и мешочек, в котором собиралась спинномозговая жидкость. Такая патология практически несовместима с жизнью, убеждали маму медики. А разрыв этого мешочка означал бы неминуемый летальный исход для ребенка. Но родители не могли не дать долгожданному малышу шанса.

Ножки лишены чувствительности

На 8-ом месяце маму госпитализировали в РНПЦ «Мать и дитя», где под наблюдением специалистов женщина дожидалась рождения Никитки. Роды прошли в срок, без особых осложнений, но мальчик, как и ожидалось, появился на свет с множественными врожденными пороками развития. В течение первых суток жизни малышу успешно провели сложную операцию на позвоночнике по удалению этого мешочка. На 15-й день мама наконец смогла увидеть сына.

«Спустя месяц нас выписали, и мы смогли вернутся домой. А дальше сразу началась активная реабилитация и борьба за здоровье сына: лечение, занятия, ЛФК, массаж».

Родители делали все, чтобы сын рос и развивался. Сейчас Никита интеллектуально здоровый мальчик, но ходить он не может. Его ноги лишены чувствительности и подвижности. Никита может шевелить только одной левой стопой.

Никита готовится к школе

Мальчик посещает обычный сад, где создана группа для деток-колясочников. Сейчас мама готовит сына к важному жизненному этапу. Никита поступит в новую школу, где создана безбарьерная среда и будут работать интегрированные классы. Мальчик сможет самостоятельно приезжать сюда на коляске и учиться в обычном классе.

«Никита ещё не совсем понимает, что в коляске он будет всегда. Сын видит, как бегут в школу другие дети и уверен, что он сможет так же. Он думает, что на первый звонок тоже пойдет ногами. Часто говорит, что подрастет и будет катать меня на санках. А я пока не готова, не нахожу нужных слов, чтобы объяснить сыну: вряд ли это будет когда-нибудь возможно», – говорит мама Наталья.

Все эти годы родители искали решение проблемы и в заграничных клиниках, где порой берутся даже за самые сложные случаи. Но как только родители в ходе заочной консультации высылали медицинскую документацию и снимки, зарубежные специалисты высказывали мнение, что поставить Никиту на ноги уже не представляется возможным.

Чтобы пойти в 1-ый класс, нужна коляска

Несмотря на все переживания и сложности, родители Никиты безгранично любят своего ребенка и счастливы быть вместе. Такие трудности только укрепили отношения в семье. Никита растет дружелюбным и любознательным ребенком и очень хочет пойти в школу, чтобы найти новых друзей и начать учиться. Для того, чтобы 1 сентября быть готовым вступить в ряды первоклашек, Никите необходима коляска активного типа.

«Сейчас Никита пользуется коляской, которую мы когда-то купили у другой семьи. Сын уже вырос из нее, она узкая и маленькая. Пока мы еще пользуемся ею в детском саду. Коляска, которую сын получил бесплатно по индивидуальной программе реабилитации инвалида, не подошла. Ездить на ней Никита не может и сидеть тоже. Её пришлось вернуть обратно. Нам необходима модель, которой бы Никита смог легко управлять самостоятельно и передвигаться в школе без помощи посторонних. Такую мы нашли и даже видели «вживую». Её вес 7,5 кг, она легкая, манёвренная, просто складывается и помещается в багажник автомобиля. Приводится в движение легким поворотом руки, Никита пробовал в ней сидеть и ездить. Эта модель идеально подходит ребенку. Приобретение коляски активного типа – это возможность для сына посещать школу, кружки и полноценно учиться. А для нас дать ему шанс социализироваться, быть в компании сверстников, не замыкаться в себе, сидя дома», – поясняют родители.

Семья Никиты проживает на скромный доход, которого хватает на питание, оплату коммунальных счетов, обязательных ежемесячных платежей, а также оплату медикаментов и услуг логопеда для мальчика. Никита остро нуждается в средстве передвижения, т.к. скоро он пойдет в первый класс, но возможности приобрести необходимую ребенку коляску активного типа у семьи нет возможности.

«Центр помощи «Вера» обращается ко всем неравнодушным людям с просьбой о помощи Никите! Помочь мальчику в приобретении для него кресла-коляски для детей с ДЦП Авангард TEEN, стоимостью 283000 рос.руб. (10021 бел.руб. по курсу НБ РБ на 26.02.2021 года) Вы можете, внеся целевое пожертвование на любой из благотворительных реквизитов с указанием назначения платежа – Никите Майсейчику:

Электронный платеж / онлайн пожертвование.

Вы можете помочь при помощи банковской карты (Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, Белкарт) внеся онлайн пожертвование перейдя по ссылке https://c-vera.by/online-pomocsh/ .

Банковский благотворительный счет.

Гродненское областное управление №400 ОАО «АСБ Беларусбанк», г.Гродно, ул. Новооктябрьская 5. УНП 591029371. БИК (SWIFT): AKBBBY2X. Благотворительный счет: BY83 AKBB 3135 0000 0038 9400 0000. Центр помощи Вера.

Система «Расчет» (ЕРИП).

Для проведения платежа необходимо выбрать последовательно пункты:

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– ЦЕНТР ПОМОЩИ ВЕРА

– Пожертвования.