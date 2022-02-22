Подведены итоги работы Могилевской областной организации Красного Креста за прошлый год
На заседании Президиума Могилевской областной организации Республиканского общественного объединения «Белорусское Общество Красного Креста» подвели итоги работы организации за 2021 год и обозначили задачи на текущий год
mogilev-region.gov.by 89 0
«Красный Крест в соответствии со своим Уставом оказывает содействие государственным органам в осуществлении гуманитарной деятельности, также помогает в решении социальных проблем, в охране здоровья населения. Кроме этого, мы реализуем целый ряд важных стратегических направлений деятельности, таких как медико-социальная помощь и уход на дому, реагируем на чрезвычайные и кризисные ситуации, - отметил Андрей Мартыновский, председатель Могилевской областной организации Белорусского Общества Красного Креста. - В 2021 году мы работали по ряду наших стратегических направлений.
Одним из приоритетов минувшего года стала медико-социальная помощь и уход на дому. У нас создана и успешно работает медико-социальная служба «Дапамога». В области порядка 89 граждан, которые находятся под опекой наших сестер милосердия. Мы оказываем медицинские, социально-бытовые, услуги по уходу на дому и иные. Служба сестер милосердия представлена 15 сотрудниками. В минувшем году мы внедрили интегрированный подход в оказании медико-социальной помощи в Чериковском районе, который нацелен на повышение эффективности оказания данного вида помощи гражданам. Укрепляем материально-техническую базу медико-социальной службы, работаем над теоретической и практической подготовкой сестер милосердия. В 2021 году началось сотрудничество с Могилевской епархией Белорусской Православной Церкви, проведено совместное обучение медицинских сестер милосердия и сестер милосердия БПЦ основам ухода на дому с элементами кинестетикс. Также активно осуществлялось взаимодействие с учреждениями соцзащиты населения в рамках реализации государственного соцзаказа и обучение персонала по уходу на дому с элементами кинестетикс и первой помощи. В этом году будем работать над охватом этим видом помощи населения, повышением качества оказываемых услуг, будем продвигать интегрированный подход».
Еще одним значимым пунктом в работе, как рассказал Андрей Мартыновский, стало реагирование на чрезвычайные и кризисные ситуации.
«У нас создана и успешно функционирует волонтерская команда реагирования на ЧС, в ее составе - 19 человек. Это подготовленные волонтеры, представители учебных заведений, учреждений, организаций города Могилева. Они прошли соответствующее обучение по оказанию первой помощи, психо-социальной поддержке, реагированию на чрезвычайные ситуации, поиску людей.
В прошедшем году оказана помощь более чем 8 тысячам граждан, в 80 случаях – это реагирование на чрезвычайные и кризисные ситуации. Активно команда работала по ситуации, связанной с COVID-19, формированию и доставке гуманитарных грузов для беженцев, находящихся в миграционной ловушке на белорусско-польской границе. Продолжается эта работа и сейчас.
Также одним из важных направлений является работа с волонтерами. Это наш бесценный ресурс, золотой фонд нашей организации. Люди, которые безвозмездно, добровольно, на регулярной основе отдают свои силы и время на благо нашей организации для реализации ее программ помощи. Надо сказать, что большинство волонтеров, порядка 65% – это молодежь, отрадно, что около 19% волонтеров составляют люди пожилого возраста, которые обладают жизненным опытом, мудростью, знаниями и делятся ими с подрастающим поколением. Функционируют у нас районные волонтерские советы, которые содействуют в работе нашей организации.
При помощи волонтеров реализуется целый ряд мини-инициатив, сейчас их в области – 10. И направлены они на оказание помощи уязвимым категориям граждан, решение социальных проблем, формирование здорового образа жизни и некоторые другие. Мы стараемся, чтобы эти волонтерские инициативы соответствовали запросам общества и потребностям того региона, где они продвигаются. С участием волонтеров проведено более 1200 мероприятий и акций.
Большое внимание уделяется информационной работе, чтобы население знало, что такое Красный Крест, чем занимается, какие стратегические направления реализует. Чтобы формировался положительный имидж организации, доверие к ней, привлекались новые волонтеры.
Важным направлением в 2021 году было продолжившееся реагирование на ситуацию с COVID-19. Работа велась по четырем основным направлениям. Во-первых, была усилена медико-социальная служба «Дапамога», которая была обеспечена всем необходимым для работы в сложившихся условиях. Во-вторых, была организована система доставки продуктов питания и средств первой необходимости одиноким пожилым гражданам по месту их жительства. Для этого были сформированы устойчивые волонтерские группы. Уже более 13 тыс. услуг оказано по доставке за весь период, в этом году – уже 720. В-третьих, работала информационная линия 201 по информированию населения по COVID-19, профилактике, вакцинации и т.д. К слову, многое сделано волонтерами по содействию вакцинации. Например, в восьми «пилотных» районах реализуется проект «Вакцинация против COVID-19. Начальный этап». В том числе, за счет средств проекта организуется доставка одиноких пожилых граждан из отдаленных сельских населенных пунктов в места вакцинации. Более 2 тыс. граждан были провакцинированы при содействии Красного Креста. В-четвертых, помощь оказывалась нашим партнерам: учреждениям здравоохранения, органам соцзащиты в виде средств индивидуальной защиты, дезинфектантов и т.д. За последних два года помощь была оказана на сумму более 75 тыс. рублей».
Среди задач, требующих реализации в 2022 году, общественное объединение видит развитие и совершенствование источников финансирования, развитие фандрейзинга – системы привлечения ресурсов, приоритетное финансирование расходов на уставную деятельность по оказанию помощи нуждающимся категориям граждан, повышение эффективности информационной работы с населением, развитие медико-социальной службы области, совершенствование волонтерской деятельности и увеличение числа устойчивых инициатив, отвечающих запросам современного общества, дальнейшее обучение специалистов и волонтеров необходимым навыкам, обеспечение готовности и эффективности реагирования при ЧС, повышение эффективности работы с первичными организациями и организации обучения оказанию помощи уязвимым категориям граждан.
Завершилось мероприятие торжественной церемонией награждения.