Подведены итоги работы Могилевской областной организации Красного Креста за прошлый год

«Красный Крест в соответствии со своим Уставом оказывает содействие государственным органам в осуществлении гуманитарной деятельности, также помогает в решении социальных проблем, в охране здоровья населения. Кроме этого, мы реализуем целый ряд важных стратегических направлений деятельности, таких как медико-социальная помощь и уход на дому, реагируем на чрезвычайные и кризисные ситуации, - отметил Андрей Мартыновский, председатель Могилевской областной организации Белорусского Общества Красного Креста. - В 2021 году мы работали по ряду наших стратегических направлений.

Одним из приоритетов минувшего года стала медико-социальная помощь и уход на дому. У нас создана и успешно работает медико-социальная служба «Дапамога». В области порядка 89 граждан, которые находятся под опекой наших сестер милосердия. Мы оказываем медицинские, социально-бытовые, услуги по уходу на дому и иные. Служба сестер милосердия представлена 15 сотрудниками. В минувшем году мы внедрили интегрированный подход в оказании медико-социальной помощи в Чериковском районе, который нацелен на повышение эффективности оказания данного вида помощи гражданам. Укрепляем материально-техническую базу медико-социальной службы, работаем над теоретической и практической подготовкой сестер милосердия. В 2021 году началось сотрудничество с Могилевской епархией Белорусской Православной Церкви, проведено совместное обучение медицинских сестер милосердия и сестер милосердия БПЦ основам ухода на дому с элементами кинестетикс. Также активно осуществлялось взаимодействие с учреждениями соцзащиты населения в рамках реализации государственного соцзаказа и обучение персонала по уходу на дому с элементами кинестетикс и первой помощи. В этом году будем работать над охватом этим видом помощи населения, повышением качества оказываемых услуг, будем продвигать интегрированный подход».

Еще одним значимым пунктом в работе, как рассказал Андрей Мартыновский, стало реагирование на чрезвычайные и кризисные ситуации.

«У нас создана и успешно функционирует волонтерская команда реагирования на ЧС, в ее составе - 19 человек. Это подготовленные волонтеры, представители учебных заведений, учреждений, организаций города Могилева. Они прошли соответствующее обучение по оказанию первой помощи, психо-социальной поддержке, реагированию на чрезвычайные ситуации, поиску людей.

В прошедшем году оказана помощь более чем 8 тысячам граждан, в 80 случаях – это реагирование на чрезвычайные и кризисные ситуации. Активно команда работала по ситуации, связанной с COVID-19, формированию и доставке гуманитарных грузов для беженцев, находящихся в миграционной ловушке на белорусско-польской границе. Продолжается эта работа и сейчас.

Также одним из важных направлений является работа с волонтерами. Это наш бесценный ресурс, золотой фонд нашей организации. Люди, которые безвозмездно, добровольно, на регулярной основе отдают свои силы и время на благо нашей организации для реализации ее программ помощи. Надо сказать, что большинство волонтеров, порядка 65% – это молодежь, отрадно, что около 19% волонтеров составляют люди пожилого возраста, которые обладают жизненным опытом, мудростью, знаниями и делятся ими с подрастающим поколением. Функционируют у нас районные волонтерские советы, которые содействуют в работе нашей организации.

При помощи волонтеров реализуется целый ряд мини-инициатив, сейчас их в области – 10. И направлены они на оказание помощи уязвимым категориям граждан, решение социальных проблем, формирование здорового образа жизни и некоторые другие. Мы стараемся, чтобы эти волонтерские инициативы соответствовали запросам общества и потребностям того региона, где они продвигаются. С участием волонтеров проведено более 1200 мероприятий и акций.

Большое внимание уделяется информационной работе, чтобы население знало, что такое Красный Крест, чем занимается, какие стратегические направления реализует. Чтобы формировался положительный имидж организации, доверие к ней, привлекались новые волонтеры.

Важным направлением в 2021 году было продолжившееся реагирование на ситуацию с COVID-19. Работа велась по четырем основным направлениям. Во-первых, была усилена медико-социальная служба «Дапамога», которая была обеспечена всем необходимым для работы в сложившихся условиях. Во-вторых, была организована система доставки продуктов питания и средств первой необходимости одиноким пожилым гражданам по месту их жительства. Для этого были сформированы устойчивые волонтерские группы. Уже более 13 тыс. услуг оказано по доставке за весь период, в этом году – уже 720. В-третьих, работала информационная линия 201 по информированию населения по COVID-19, профилактике, вакцинации и т.д. К слову, многое сделано волонтерами по содействию вакцинации. Например, в восьми «пилотных» районах реализуется проект «Вакцинация против COVID-19. Начальный этап». В том числе, за счет средств проекта организуется доставка одиноких пожилых граждан из отдаленных сельских населенных пунктов в места вакцинации. Более 2 тыс. граждан были провакцинированы при содействии Красного Креста. В-четвертых, помощь оказывалась нашим партнерам: учреждениям здравоохранения, органам соцзащиты в виде средств индивидуальной защиты, дезинфектантов и т.д. За последних два года помощь была оказана на сумму более 75 тыс. рублей».

Среди задач, требующих реализации в 2022 году, общественное объединение видит развитие и совершенствование источников финансирования, развитие фандрейзинга – системы привлечения ресурсов, приоритетное финансирование расходов на уставную деятельность по оказанию помощи нуждающимся категориям граждан, повышение эффективности информационной работы с населением, развитие медико-социальной службы области, совершенствование волонтерской деятельности и увеличение числа устойчивых инициатив, отвечающих запросам современного общества, дальнейшее обучение специалистов и волонтеров необходимым навыкам, обеспечение готовности и эффективности реагирования при ЧС, повышение эффективности работы с первичными организациями и организации обучения оказанию помощи уязвимым категориям граждан.

Завершилось мероприятие торжественной церемонией награждения.

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