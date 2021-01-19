Подведены итоги работы Бобруйского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям

В актовом зале пожарной аварийно-спасательной части №1 состоялось подведение итогов работы Бобруйского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям.

В подведении итогов приняли участие: начальник Могилевского областного управления МЧС Сергей Демидов, председатель Бобруйского городского исполнительного комитета Александр Студнев, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Владимир Гацко.

Начальник Бобруйского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям Андрей Бабин озвучил информацию об итогах оперативно-служебной деятельности Бобруйского горрайотдела по чрезвычайным ситуация за 2020 год, основных проблемных вопросах и задачах.

Участниками рассмотрены результаты надзорной и профилактической работы, вопросы предупреждения и ликвидации ЧС, качество проводимой идеологической и кадровой работы. Определены приоритетные направления деятельности на 2021 год.

Начальник областного управления МЧС Сергей Димидов, оценивая работу бобруйских спасателей, акцентировал внимание на важности поддержания высокой степени боеготовности подразделений, внедрения инновационных форм и методов пожарно-профилактической работы. Поздравляя коллектив Бобруйского ГРОЧС с наступающим профессиональным праздником, Сергей Демидов пожелал профессионального роста и выполнения всех поставленных задач. Лучшим работникам вручил заслуженные награды, а также погоны с очередными специальными званиями.

Председатель Бобруйского городского исполнительного комитета Александр Студнев поздравил спасателей с приближающимся Днем спасателя, отметив, что самая главная задача служебной деятельности – сохранить жизни людей и пожелал дальнейших успехов в профессиональной деятельности на благо нашей страны.