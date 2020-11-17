Подведены итоги подготовки Вооруженных Сил в 2019/2020 учебном году

В Генеральном штабе подвели итоги подготовки Вооруженных Сил в 2019/2020 учебном году. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

"В учебном году доказала свою эффективность созданная система поддержания боевой и мобилизационной готовности Вооруженных Сил. Об этом свидетельствуют положительные результаты множества проведенных проверок, в том числе внезапных", - рассказал начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Александр Вольфович.

Он также отметил эффективную работу органов военного управления по строительству и развитию Вооруженных Сил.

В завершившемся учебном году детально распланированы мероприятия строительства ВС на ближайшую пятилетку. В рамках оптимизации боевого состава и численности войск был увеличен состав сил немедленного реагирования, оптимизированы сроки готовности дежурных сил по ПВО, возросли возможности Вооруженных Сил по действиям в различных кризисных ситуациях.

В течение года проведено более 80 мероприятий оперативной подготовки. Как примеры успешной управленческой деятельности упомянуты подготовка и проведение комплексного учения с разнородными силами в рамках завершения второго этапа проверки боевой и мобилизационной готовности Вооруженных Сил, комплексного учения со сводной группировкой войск на Гродненском тактическом направлении. Проведенные мероприятия показали возросший уровень слаженности органов управления всех степеней.

В ряду совместных мероприятий подготовки высоко оценены результаты белорусско-российского оперативно-тактического учения "Славянское братство - 2020", учения с миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство - 2020". Показателем оптимальных подходов к боевой подготовке стал высокий уровень полевой выучки белорусских военнослужащих, продемонстрированный во время участия в стратегическом командно-штабном учении Вооруженных сил России "Кавказ-2020".

В целом деятельность Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси и штабов всех уровней оценена как результативная. Поставлены задачи и уточнены направления деятельности на следующий учебный год.

Определяя задачи, Александр Вольфович отметил, что следующий год в Вооруженных Силах определен как год боевой готовности. Поскольку термин "боевая готовность" является комплексным понятием и затрагивает все направления деятельности и компоненты Вооруженных Сил, 2021 год будет насыщенным по количеству и масштабу запланированных мероприятий. Приоритетом по-прежнему останется поддержание боевой и мобилизационной готовности всех воинских формирований.

Будет завершено планирование на среднесрочную перспективу строительства и развития Вооруженных Сил в целом и их функциональных систем. Продолжится их оснащение новыми и модернизированными образцами вооружения, военной и специальной техники. Органам военного управления предстоит сосредоточить усилия на подготовке и проведении совместного с Вооруженными силами России стратегического учения "Запад-2021" на территории Беларуси.