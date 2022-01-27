Все вокруг говорят об экологии? Бобруйский городской Совет общественного объединения «Белорусская республиканская пионерская организация» не осталась в стороне – пионеры Бобруйска всегда были активными в широкомасштабных акциях, способствующих трудовому и экологическому воспитанию. Смысл трудовой акции состоит в добровольном совместном труде в свободное время, направленном на улучшение окружающей действительности.

В новом году подведены итоги областной трудовой акции по сбору вторсырья «Сделаем мир чище!». В городском этапе акции приняли участие 13198 учащихся из 35 государственных учреждений образования.

Победителями признаны:

диплом I степени – пионерская дружина им. Ф.Ф. Архипенко ГУО «Средняя школа № 18 г. Бобруйска» (руководитель – Рыбакова О.А., заместитель директора по воспитательной работе);

диплом I степени – пионерская дружина им. В.З. Хоружей ГУО «Средняя школа № 27 г. Бобруйска» (руководитель – Евладова Е.А., педагог-организатор);

диплом II степени – пионерская дружина им. Ю.А. Гагарина ГУО «Средняя школа № 1 г. Бобруйска» (руководитель – Федорцова Т.Л., заместитель директора по воспитательной работе);

диплом III степени – пионерская дружина им. Ф.П. Быкова ГУО «Средняя школа № 34 г. Бобруйска» (руководитель – Кравченко О.В., педагог-организатор).

В областном этапе трудовой акции по сбору вторсырья «Сделаем мир чище!» I место занял Бобруйский ГС ОО «БРПО» (председатель Павленина С.В.)