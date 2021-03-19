Подведены итоги областного конкурса «Наш безопасный дом»
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Спасатели Могилевщины подвели итоги областного конкурса «Наш безопасный дом (квартира)», который проходил в рамках Республиканской акции «Безопасность в каждый дом».
По условию конкурса, проявить креативность мог абсолютно каждый житель области. Главное – доказать, что именно его дом безопасный и плюс ко всему добавить нотку творчества.
В результате судейства в номинации «Это безопасный дом – наведен порядок в нем!» первое место на областном этапе завоевали учащиеся 4-а класса 2-й Бобруйской гимназии Еремеева Алиса, Крутов Вячеслав, Супоненко Ника, Тихонова Надежда (видео «Вот так вот не надо»). Подарки юным тик-токерам вручила инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Ольга Ковалькова.
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