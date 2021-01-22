Подведены итоги конкурса «Праздник Рождества»

В этом году впервые городская организация Белорусского союза женщин, Центр досуга и творчества Бобруйска при поддержке отдела идеологической работы и по делам молодежи горисполкома, Бобруйской епархии Белорусской православной церкви, Попечительского совета при ней и городского объединения профсоюзов организовали конкурс «Праздник Рождества». Он проходил с 20 декабря 2020-го по 20 января 2021-го по двум номинациям – «Рождественская елка» и «Рождественский ангел». И вот стали известны его результаты.

19 организаций представили 42 работы. Ангелов создавали в различных техниках: флористика, резьба по дереву, стринг-арт, вязание крючком, с использованием живых цветов, тканей, жгута, фетра, бумаги и лозы. Елки были красиво оформлены оригинальными украшениями ручной работы. Профессиональное жюри определило победителей.

Нина Костян, председатель ГО ОО «БСЖ», отметила, что Новый год и Рождество – любимые многими праздники, атмосфера которых остается с нами надолго, а этот конкурс – логическое их завершение. Она вместе с Анной Бузак, директором общества с дополнительной ответственностью «Веста», наградила в номинации «Рождественский ангел» дипломами участников и сладкими подарками Ксению Коснину, СШ №1; Валерию Кулик, СШ №1; Марию Осадчую, СШ №1; Екатерину Парахневич, гимназия №2; Екатерину Кульвановскую, гимназия №2; Дарью Четвирикову, гимназия №2; первичную организацию БСЖ ОАО «Бобруйсктрикотаж»; Викторию Богушевич, технологический колледж; Светлану Дударевич, ОАО «Бобруйский мясокомбинат»; Анну Ерощенко, ДК унитарного предприятия «Универсал Бобруйск»; Маргариту Мараховку, ДК унитарного предприятия «Универсал Бобруйск»; городскую поликлинику №3; семью Арины Мышко, ясли-сад №77; Евгению Мартынову, Центр досуга и творчества. Диплом III степени получила коллективная работа учащихся общеобразовательной школы-интерната для детей с нарушением слуха. Дипломы II степени вручили Ирине Мелешкиной, Центр досуга и творчества, Алине Лупеевой, аграрно-экономический колледж, и Гульнаре Качан, Центр досуга и творчества. Обладателями дипломов I степени стали Алла Коляда, храм Сретения Господня, и Мария Анисимова, торгово-экономический колледж. Гран-при присудили Ангелине Савельевой, лесотехнический колледж, и Василию Миронову, Центр досуга и творчества. Диплом и денежную премию получил Дом культуры унитарного предприятия «Универсал Бобруйск» (директор – Галина Клименкова).

Председатель городского объединения профсоюзов Наталья Засемкова считает, что подобные конкурсы объединяют. Она пожелала, чтобы в жизни каждого были любовь, добро, справедливость и божья благодать.

В номинации «Рождественская елка» награждены дипломом II степени городская поликлиника №7; дипломом I степени Центр досуга и творчества и городская поликлиника №3.

Иеромонах Андрей, настоятель храма в честь иконы Божией Матери «Целительница», назвал мероприятие приятным послевкусием Рождества и отметил, что православные праздники должны вдохновлять и менять человека к лучшему. Он вручил награды в номинации «Рождественская елка».

Диплом участника получила Наталья Коршак, педагог Центра дополнительного образования детей и молодежи. Дипломами III степени награждены Елисаветинский храм; храм в честь иконы Божией Матери «Целительница»; Никольский кафедральный собор. Обладателем диплома II степени стал женский монастырь в честь святых жен-мироносиц. Дипломы I степени у воскресной школы прихода храма Сретения Господня и Марии Смычник, Свято-Ильинский храм. Гран-при присудили храму иконы Божией Матери «Иверская».

Директор Центра досуга и творчества Ирина Роскач поблагодарила всех участников конкурса и гостей, пришедших на церемонию награждения. Она убеждена, что мероприятие – отличное начало Года народного единства, ведь конкурс объединяет семью, позволяет вернуться к традициям. А это любовь и добро, которых, как известно, много не бывает.