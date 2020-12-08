Подведение итогов голосования в США: битвы в судах до последнего дня

Важный этап наступил во вторник в процессе подведения итогов президентских выборов в США: в этот день, согласно Закону о выборщиках от 1887 года, наступает крайний срок, отпущенный властям штатов для завершения судебных исков и пересчетов бюллетеней. Кроме того, с этого дня Конгресс США уже не имеет права ставить под сомнение полномочия членов коллегии выборщиков, выдвинутых в каждом из штатов. Однако в ходе нынешних выборов, которые многие эксперты называют самыми необычными в истории США, попытки добиться пересмотра итогов голосования продолжаются буквально до последней минуты.

В Джорджии - тройной пересчет

В штате Джорджия в понедельник официально завершился пересчет бюллетеней, подтвердивший победу в этом штате Джозефа Байдена. Это уже был третий пересчет - первый провели после выборов 3 ноября, затем по требованию секретаря штата Брэда Раффенспергера был проведен аудит всего процесса подведения итогов голосования и ручной пересчет в связи с небольшим разрывом в голосах между Байденом и Трампом. Третий - на этот раз автоматизированный - пересчет бюллетеней провели по требованию штаба Трампа. "Мы теперь провели пересчет законно поданных бюллетеней три раза и результат остается неизменным, - заявил Раффенспергер в понедельник на пресс-конференции. - Сегодня аппарат секретаря штата повторно сертифицирует результаты выборов".

Несмотря на это сенаторы от штата Джорджия - Сидни Пауэлл и Лин Вуд подали в федеральный апелляционный суд 11 округа в Атланте иск с требованием отменить итоги выборов в Джорджии, однако уже через час после начала слушаний по иску судья Тимоти Баттен его отклонил. Как сообщила телекомпания CNN, он заявил что истцы "хотели бы подменить судебным решением итоги голосования в штате Джорджия, где 2,5 млн избирателей поддержали Джозефа Байдена". Ранее суд Северного округа Атланты отклонил аналогичный иск.

В Джорджии, по подсчетам информационного агентства Associated Press, Байден набрал 49,5% голосов, а Дональд Трамп - 49,3%.

Иск в Мичигане отклонен

В Мичигане, где группа республиканцев потребовала опечатать машины для голосования и признать Дональда Трампа победителем на выборах, окружной суд Восточного округа Мичигана в понедельник отклонил иск на том основании, что истцы пытаются "игнорировать волю миллионов избирателей". По сообщению газеты The Detroit News, судья Линда Паркер в своем решении отметила, что цель иска "не сколько в том, чтобы добиться результата, сколько в том, чтобы повлиять на доверие избирателей к демократическому процессу и к правительству". "Избиратели уже сказали свое слово", - добавила она.

В минувшую пятницу апелляционный суд Мичигана отклонил еще один иск республиканцев, пытавшихся оспорить исход выборов, поскольку юристы, представляющие интересы Дональда Трампа, не подали в суд документы до установленного законом штата срока - 30 ноября.

В Мичигане в поддержку Байдена проголосовали 50,6% избирателей, а за Трампа - 47,8%. Совет штата по выборам утвердил итоги голосования 23 ноября.

Крайний срок для иска в Пенсильвании

В штате Пенсильвания, где по данным Associated Press Джозеф Байден набрал 50% голосов, а Дональд Трамп - 48,8%, попытку оспорить итоги голосования предпринял конгрессмен-республиканец Майкл Келли. Он потребовал признать неконституционными действующие в штате правила голосования по почте и признать недействительными направленные по почте бюллетени. Как сообщила в понедельник газета The Philadelphia Inquirer, по решению члена Верховного суда США Сэмюела Алито Комиссия по выборам в штате Пенсильвания обязана представить свои аргументы на этот иск к 09:00 утра вторника (17:00 мск). После этого, по данным газеты, у суда в штате Пенсильвания "будет во вторник несколько часов на то, чтобы принять решение по иску, если он сочтет это необходимым".

The Philadelphia Inquirer при этом обратила внимание на то, что Верховный суд фактически потребовал решить судьбу иска в тот день, когда должны быть завершены все судебные разбирательства, связанные с подсчетом бюллетеней на президентских выборах.

Адвокат Трампа госпитализирован

Дальнейшие попытки оспорить итоги президентских выборов могут зависеть от состояния здоровья личного адвоката президента Трампа - 76-летнего Рудольфа Джулиани, ведущего эти судебные тяжбы. В воскресенье Трамп сообщил в Twitter о том, что Джулиани заразился коронавирусом. Между тем, по данным телекомпании CNN, на вторник была назначена видеоконференция, в ходе которой Джулиани должен был обратиться к республиканцам-членам законодательного собрания штата Джорджия по вопросу о сертификации итогов голосования в этом штате. Ссылаясь на осведомленные источники, телекомпания отметила, что проведение этого мероприятия теперь зависит от состояния его здоровья.

В целом же, по ее оценкам, "в окружении Дональда Трампа уже сложилось мнение о том, что попытки застопорить процесс подведения итогов выборов подошли к концу". "Нежелание Дональда Трампа признать результаты голосования в последние дни пребывания на посту президента, лишь делает еще более мрачной для американцев наступившую зиму, когда на страну обрушились болезнь и смерти, а также подрывает демократию", - отметила CNN.

Выборщики проголосуют 14 декабря

Следующая важная дата в избирательном календаре - понедельник, 14 декабря. В этот день 538 членов коллегии выборщиков должны провести в столице каждого из штатов итоговое голосование по выборам президента и вице-президента. Число членов коллегии выборщиков соответствует общему числу сенаторов (100) и членов Палаты представителей (435), кроме того, в нее входят три представителя столичного округа Колумбия. Каждый выборщик заполняет и подписывает свою бюллетень. Копии протоколов о голосовании должны быть направлены вице-президенту США, являющемся председателем Сената, а также секретарю штата, отвечающему за проведение выборов, в Национальный архив и в окружные суды, в юрисдикции которых проходит голосование.

Для победы необходимо заручиться 270 голосами выборщиков. По подсчетам американских СМИ, Байден по итогам выборов заручился голосами 306 выборщиков, а Трамп - 232. В большинстве штатов приняты специальные законы, призванные гарантировать, что члены коллегии выборщиков голосуют в соответствии с волей большинства избирателей штата. В частности, члены коллегии выборщиков должны подписать обязательство действовать именно таким образом, а в ряде штатов это требование подкреплено угрозой штрафов: в Оклахоме выборщику, нарушившему обязательство, грозит штраф в $1000, в Северной Каролине - $500 и уголовное преследование, в Нью-Мексико - выдвижение обвинений в совершении тяжкого преступления, а в штате Мичиган нарушителю грозит немедленная отставка и выдвижение нового выборщика.

К 23 декабря результаты голосования коллегии выборщиков должны поступить председателю Сената и на совместном заседании обеих палат Конгресса 6 января должны быть утверждены результаты голосования коллегии выборщиков. 20 января в полдень состоится церемония инаугурации президента США.