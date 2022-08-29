Подростковый возраст и преступность

Каждый родитель втайне надеется: может, у моего сына и дочери не будет подросткового кризиса? Может, у нас все пройдет гладко? Но психологи уверяют: будет, обязательно будет со всеми. Это – норма. Если кризиса нет – это не норма. Биологической подоплекой того, что происходит с человеком в этом возрасте, является завершение созревания структур мозга и «включение» новых центров эндокринной системы.

К подростковому периоду родителям лучше подготовиться заранее, чтобы потом неожиданно для себя не столкнуться с проблемой подростковой преступности. В теме подросткового возраста и преступности разбираемся с Надеждой Сараевой, государственным медицинским судебным экспертом-психологом управления Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области.

Кто такие подростки?

– Возрастные границы подросткового периода достаточно подвижны, мы не можем четко сказать, что с 12 до 16 лет – это подростковый возраст, иногда он может «случиться» с 11 до 15 или с 13 до 17. Но мы можем определить качественные границы подросткового возраста, когда родители должны задуматься: не вырос ли их ребенок достаточно для того, чтобы перестать быть деточкой?

В большинстве случаев подростковый возраст начинается в 5-6 классе. Часто для родителей первое проявление взросления касается непослушания детей без всякой причины: сын или дочь начинает возражать, спорить, настаивать на своем, кричать и злиться. Как только такие проявления становятся повторяющимися – это сигнал, что ребенок достаточно созрел, чтобы «вылупиться» из рамок тотальной родительской опеки. В детской психологии такое поведение подростков называется реакцией эмансипации. Этот период длится от 1 года до 2 лет. Потом наступает период, когда ребенок уже не спорит, внешне равнодушен к мнению «предков», кажется, что ему становится безразлично мнение родителей. У него в это время появляются новые авторитеты – его сверстники. Это время самой верной дружбы и товарищества в жизни человека. В детской психологии такое поведение подростков называется реакцией группирования.

Основным признаком вступления в подростковый возраст являются новые переживания, которые появляются у подростка, – чувства, что он взрослый, такой же, как все остальные люди. У подростка появляется то, что психологи называют «Я»: переживание того, что он есть уникальный, всемогущий хозяин своей жизни. Другими словами, у человека рождается понимание неповторимости своего «Я». Это «чувство взрослости» может быть иногда окрашено печалью утраты веры в Деда Мороза, в самую красивую маму и самого смелого папу, в самую добрую учительницу. Учиться, чтобы получить хорошую отметку и порадовать маму или посоревноваться со сверстниками, становится неинтересно. Поэтому в шестом классе наблюдается максимальное падение успеваемости.

Для того, чтобы чувство взрослости подростка было источником благополучного разрешения подросткового кризиса, взрослые всех стран и народов стремятся организовать время и место для проявлений самостоятельности и ответственности подрастающего поколения, то есть найти предметы, на которые будет направлено новое переживание своего «Я» у подростка. Подростковый возраст – время секций, кружков, походов, волонтерства, факультативов и т.д. К сожалению, это происходит с подростками не во всех семьях. Иногда родители ограничивают своих детей, не понимая, что удержание в коротких штанишках первоклашки наносит настоящий стресс и даже ущерб личности.

От поиска границ допустимого до нравственного максимализма

– В нашей культуре всем подросткам свойственна такая форма активности как поиск границ допустимого. Методом проб и ошибок подросток в 12-14 лет определяет, что в какой-то конкретной ситуации ему можно, а что – нельзя. И даже – специально, чтобы определиться: во сколько можно прийти домой вечером? Сколько друзей можно привести в дом? и т.д. Взрослым нужно установить границы допустимого, которые должны быть постоянными и безусловными, не связанными ни с чем. Подростки также, как и малыши, очень быстро начинают манипулировать взрослыми, если для них не выстроены незыблемые границы. Родителю подростка достаточно сказать: «Я так решил, я за тебя отвечаю».

В советской возрастной психологии изучен такой вид активности подростка, который неминуемо способствовал развитию самостоятельности и ответственности, как общественно-полезная деятельность. Такая деятельность не эгоистична, не направлена на пользу лично «себе любимому» и своим близким, а направлена на пользу всем людям, миру, природе. Бескорыстная деятельность для других позволяет подростку узнать себя, попробовать свои способности в широком мире, узнать свои ресурсы на будущую взрослую жизнь. И главное: такая активность расширяет переживания счастья своего неповторимого «Я» за счет переживания счастья за другие неповторимые «Я».

К подростковому возрасту окончательно формируется интеллект и способность логически мыслить. В отсутствие жизненного опыта, который смягчает ум и превращает интеллект в разум, интеллектуальная сила подростка может порождать бескомпромиссность и резкость оценок себя и других людей, то есть нравственный максимализм.

Как подготовиться?

Родителям готовиться к подростковому периоду нужно не в младшем школьном возрасте, а еще до того, как ребенок пойдет в школу. Психическое развитие не прямолинейно, оно движется как бы по спирали. Личности в подростковом возрасте пригодятся «наработки» дошкольного детства. Подростки проявляют ту степень смелости, самостоятельности, ответственности, которую они развили в детском саду. Поэтому, чтобы в подростковом возрасте было меньше проблем, нужно его воспитывать ребенка прежде всего до школы. Лишение ребенка в дошкольном возрасте свободы играть, фантазировать, стремление раньше 1 класса начать систематическое обучение откликается через несколько лет неумением проявлять себя и отвечать за свое поведение. «Огрехи» детства проявляются нарушениями дисциплины и правонарушениями у подростков.

Для того, чтобы не делать опасных для себя и общества действий, подростку к этому возрасту необходимо усвоить и понять, а не только формально заучить, что это общество существует ежеминутно и везде, что общественное устройство необходимо уважать. Ребенок должен видеть общество, огромный мир людей рядом и вокруг себя и понимать, что он – часть этого мира, своего города и страны. Тогда он и сможет научиться любить и уважать это общество.

Среди подростков очень ценится то, что они умеют делать своими руками: надеть на велосипед цепь, испечь пирог и так далее. То есть родителям нужно озаботиться примерно с класса 3-го, чтобы их дети обладали какими-то ручными умениями.

К подростковому возрасту верность своему слову, крепость дружбы, защита слабых, тактичность в выражении своих чувств должны быть безусловными аксиомами для подростка. Сформировать такие аксиомы в душе подростка без длительного личного примера родителей и воспитателей невозможно.

Главное – общение со сверстниками

Главным видом активности для подростков, необходимым им как воздух и вода, является общение со сверстниками. Удивительно, как родители это игнорируют и даже этим хвастаются, говоря, например: «У моего сына все время уходит только на учебу и репетиторов, главное – подготовиться к будущей жизни: поступлению в вуз, достижениям в личной карьере». На самом деле, такой подход родителей причиняет постоянный и нарастающий стресс подростку и наносит непоправимый урон его психическому здоровью. Лишенный или ограниченный в общении со сверстниками подросток не может сравнить себя с другими, не может научиться разбираться в своих чувствах и желаниях, то есть не может научиться сам себя изменять и руководить собой. Происходит задержка в психическом развитии личности, приводящая к незрелому и безответственному поведению в настоящем и к психическим травмам в будущей взрослой жизни.

Родителям подростков необходимо организовывать среду общения для своих детей, находясь в курсе и в гуще событий их жизни. Ни в коем случае не высказывать презрение и высокомерие по отношению к чувствам подростка, уважать и охранять близость между ними и самим стать более откровенными, рассказывать о своих проблемах, победах, трудностях. Если раньше ребенка берегли от каких-то «взрослых» проблем, то теперь подростку нужно объяснять сложность ситуаций и решений человека.

В подростковом возрасте развитие личности заключается в том, чтобы от каких-то сиюминутных и приятных действий переходить к длительным и отчасти даже неприятным. На сегодняшний день занятия спортом – это идеальный тренажер личности подростка, развития его воли и ответственности.

Психологические причины подростковой преступности

Упрощенное представление подростков о самом себе и окружающем мире является всегда одной из психологических причин подростковой преступности. Однако в последние несколько лет появились и новые виды преступности, связанные с использованием Интернета, электронных средств связи, чужих банковских карточек.

У подростков зачастую отсутствует представление о том, что счет банковской карточки, личный аккаунт в соцсетях – это точно такое же чье-то личное, как и велосипед, рюкзак, телефон и т.д. Те профилактические мероприятия, которые могут провести родители, должны отрабатываться на конкретных внутрисемейных видах активности. Допустим, у мамы есть аккаунт в «Фэйсбук», и она может говорить своему ребенку: «Это я тебе не покажу», давая понять границы личного. Нужно дать почувствовать подростку, что в виртуальном мире тоже есть чужое и не твое. С незрелостью представления о собственности связан и второй вид распространенных правонарушений и преступлений – когда подросток присваивает себе «ничье»: найденный кошелек, телефон, банковскую карточку, металлолом и т.д. Здесь, возможно, хотя бы частично проблему решили бы уроки основ юридической грамотности в школах, где бы ученикам разъясняли, что такое собственность, имущество, как это защищать…

Вторая причина всплеска правонарушений в этом возрасте связана с включенностью подростка в группу. В подростковой группе распределяются роли, есть лидеры, а необходимость подчиниться человеку для того, чтобы остаться в этой группе, иногда влечет за собой правонарушение: все пошли, а я не мог не пойти, чтобы не испортить отношения со своими друзьями. Я всегда спрашиваю у подростка: «Понимаешь, что сделал ошибку – вы совершили серию краж?» «Да, – говорит, – понимаю». «А что следующий раз будешь делать?» «Не пойду!» И я говорю подростку: «Так в жизни не бывает. Ты лучше придумай, что ты вместо преступления сделаешь». И точно также в родительском воспитании. Не ограничиваясь запретами, необходимо направлять детей на достижение успеха, а не на избегание неуспеха. Иногда подростки уже как взрослые люди говорят мне: «Все понял, в следующий раз не просто не пойду сам, а другу дам оплеуху и уведу его оттуда». То есть берут ответственность не только за себя, но и за своего ближайшего друга.

С неизбежностью и мудростью мы должны принять, что все подростки, как и все люди вообще, внушаемы, подчиняемы авторитетам, совершают ошибки. Может лучше наделать свою порцию жизненных ошибок раньше, ведь не из каждого правонарушителя-подростка вырастет рецидивист?!

Родительские установки

Есть такое мнение, что в неполных неблагополучных семьях вырастают потенциальные преступники. Это мнение основано на старых исследованиях, в настоящий момент лично я по своей работе такого не вижу. Скорее, подростковая преступность охватывает семьи очень благополучные и очень неблагополучные. В очень неблагополучных семьях подросток нечестно заработанные деньги отдает маме или тратит себе на одежду, в очень благополучных – тратит деньги тоже на себя, на друзей, на близких.

По моему мнению, для развития личности подростка важнее уравновешенность самостоятельности подростка и опеки его родителями. В неблагополучных семьях наблюдаем чаще всего недостаток опеки и ухода, а в благополучных – слишком много опеки и ухода: у ребенка «все есть», и он этого не ценит. В благополучных семьях чаще происходит инфантилизация ребенка, и он с легкостью, попадая в группу, совершает правонарушение.

На экспертизе мы имеем дело не столько с социальными признаками неблагополучия, сколько с признаками психологического неблагополучия подростка в семье. Оно возникает из-за вредных родительских установок, например: незрелость родительских чувств и как следствие безответственное отношение к материнству и отцовству, стремление сделать из сына/дочери своих слуг, шутов и как следствие «дрессировка» вместо родительской любви, приписывание своим детям собственных недостатков и борьба с этими недостатками…

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Подростковый период закончится обязательно, – это хорошая новость для родителей. Он закончится, когда подросток впервые серьезно полюбит другого человека. Но пока подростковый кризис в разгаре, два-четыре года в жизни человека это – поиск себя, самовоспитание через зеркало отношений с друзьями, выстраивание своих жизненных перспектив в рамках жизни и снисходительное отношение к «этим ограниченным» взрослым. У современных подростков появятся новые цели, новые профессии, новые виды спорта, новые перспективы. Можем ли мы им указать, что конкретно им надо будет делать в новом мире? Нет, мы как родители и воспитатели можем только подсказать, как достигать своих целей и оставаться счастливыми, а что делать – они выберут сами.

Ирина Рачковская, официальный представитель управления ГКСЭ по Могилевской области