Подростковое хулиганство в Бобруйске: возбуждено уголовное дело

По данным следствия, вечером 5 октября в Бобруйске в троллейбусе к 20-летней местной жительнице подсела компания из 4-х подростков (14, 13 и 12 лет). Парни стали приставать к ней, а один даже толкнул. Стараясь избежать неприятного общения, потерпевшая попыталась перейти на другое место. Однако парни ее не выпускали и всячески препятствовали, подставляя подножки. Девушке все же удалось выйти из троллейбуса на ближайшей остановке.

Но спустя непродолжительное время их пути снова пересеклись. На этот раз - вблизи железнодорожного вокзала. Подростки, заприметив «старую знакомую», продолжили беспричинно применять к ней насилие, толкая ее и ставя подножки, нанося удары по ногам.

Проходивший мимо мужчина сделал замечание молодым людям, и они отпустили девушку. Придя домой, она рассказала матери о случившемся и сообщила в правоохранительные органы.

Бобруйским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.339 (хулиганство, совершенное группой лиц) Уголовного кодекса Беларуси.