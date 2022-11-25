Подробности ДТП 24 ноября. Водителю была нужна помощь спасателей

В Бобруйске произошло ДТП: столкнулись два легковых автомобиля. Одному из водителей понадобилась помощь спасателей. Об этом сообщили в Могилевском областном управлении МЧС.

24 ноября около 12.00 в Бобруйске на улице Минской столкнулись Peugeot 406 и Opel Sintra. Водитель Peugeot, житель Осиповичей, находился в машине один. В автомобиле Opel на момент аварии кроме водителя было еще двое пассажиров.

Работники МЧС при помощи специального инструмента деблокировали 24-летнего водителя. Очевидцы помогли покинуть автомобиль 27-летней пассажирке. 40-летний пассажир, находившийся на заднем сиденье, не пострадал. Все участники происшествия госпитализированы.