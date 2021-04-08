Подписано соглашение о расширении сборочного производства сельхозтехники «Бобруйскагромаша» в Таджикистане

В рамках работы Белорусско-Таджикской Межправительственной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества с 6 по 7 апреля в столице Таджикистана г. Душанбе проходит специализированная выставка «Made in Belarus», бизнес-форум «Таджикистан-Беларусь-Афганистан» и аграрный форум «ТаджБелАгро».

В ходе официальной части заседания бизнес-форума между ОАО «УКХ «Бобруйскагромаш» и АОЗТ «Агротехсервис» было подписано соглашение о расширении сборочного производства на площадке таджикской компании в г.Гиссар за счет освоения полуприцепов тракторных ПСТ-9. Кроме того, заключен договор на поставку первой партии машинокомплектов, отгрузка которой запланирована во II квартале 2021 г.

Также во время участия в бизнес-форуме, проведен ряд переговоров с представителями деловых кругов Исламской Республики Афганистан, заинтересованных в сотрудничестве с белорусскими производителями техники, в том числе через дилеров и представителей в Таджикистане.

В рамках визита белорусской делегации были проведены переговоры с руководством РГУП «Таджикагролизинг» и проведена презентация всего модельного ряда продукции холдинга «Бобруйскагромаш», по итогам которой таджикская сторона выразила заинтересованность в приобретении кормозаготовительной техники и машин для приготовления и раздачи кормов.