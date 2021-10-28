Подписан Указ о награждении медалью «За трудовые заслуги» бобруйчанина Дениса Жвырблевского

Орденами, медалями и почетными званиями отмечены 33 представителя различных сфер деятельности за многолетний плодотворный труд, профессионализм, мужество и отвагу, проявленные при спасении людей на воде, большой личный вклад в развитие кардиологической и эндокринологической службы, подготовку высококвалифицированных специалистов, реализацию государственной политики в области статистики, значительные достижения в научно-исследовательской работе, промышленности, деревообработке, сельском и дорожном хозяйствах, сферах здравоохранения, культуры и искусства. Соответствующий указ подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко 25 октября.

Медали «За трудовые заслуги» удостоен заместитель начальника центра научно-технических разработок ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш» Денис Аркадьевич Жвырблевский.

Бобруйский городской исполнительный комитет