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Подписан меморандум о сотрудничестве между Уссурийским городским округом и Бобруйском на 2022 год

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Подписан меморандум о сотрудничестве между Уссурийским городским округом и Бобруйском на 2022 год

В Приморском крае продолжаются Дни Республики Беларусь. 7 октября в дальневосточной столице при участии председателя Могилевского облисполкома Леонида Зайца, председателя Бобруйского горисполкома Александра Студнева, Губернатора Приморского края Олега Кожемяко прошли деловые встречи, а также заседания рабочей группы по сотрудничеству между двумя странами. Активное участие в форуме также принял член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, гендиректор СОАО «Коммунарка» Сергей Анюховский.

Участники обсудили перспективы торгово-экономического, научно-технического и гуманитарного сотрудничества Беларуси и Приморского края, подписали меморандум о Плане мероприятий по реализации соглашения о сотрудничестве между Уссурийским городским округом и Бобруйском на 2022 год, а также ряд других документов.

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