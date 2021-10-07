Подписан меморандум о сотрудничестве между Уссурийским городским округом и Бобруйском на 2022 год

В Приморском крае продолжаются Дни Республики Беларусь. 7 октября в дальневосточной столице при участии председателя Могилевского облисполкома Леонида Зайца, председателя Бобруйского горисполкома Александра Студнева, Губернатора Приморского края Олега Кожемяко прошли деловые встречи, а также заседания рабочей группы по сотрудничеству между двумя странами. Активное участие в форуме также принял член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, гендиректор СОАО «Коммунарка» Сергей Анюховский.

Участники обсудили перспективы торгово-экономического, научно-технического и гуманитарного сотрудничества Беларуси и Приморского края, подписали меморандум о Плане мероприятий по реализации соглашения о сотрудничестве между Уссурийским городским округом и Бобруйском на 2022 год, а также ряд других документов.