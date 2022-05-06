Подопечные ТЦСОНа находят источник истинной радости

Выйдя на пенсию, многие переживают жизненный стресс и чувствуют себя не в своей тарелке. Но энергичные, деятельные люди, которые не утратили вкус к жизни, продолжают вести активный образ жизни. Такие креативные, талантливые, молодые душой и красивые женщины посещают дневное отделение для пожилых при ТЦСОНе (Территориальном центре социального обслуживания населения) Ленинского района. Здесь каждый может найти занятие по душе, пополнить знания, укрепить здоровье, а самое главное – активно и с пользой провести свободное время.

Анна Михайловна Ковалева – заведующий отделением – с обворожительной улыбкой и теплым взглядом встречает и согревает порой одинокие сердца. Это внимательный, ответственный и просто добрый человек, разносторонний специалист.

Важно не просто хорошо работать, а любить людей, постоянно совершенствовать знания – этим принципам следует Анна Михайловна. Она подчеркивает: «Когда занимаешься любимым делом, тогда и сам становишься лучше, и люди вокруг».

Анна Михайловна находит возможности порадовать подопечных чашечкой чая и сладостями, вручить грамоты и ценные подарки. За столиками в красиво убранном зале собираются нарядные, улыбающиеся женщины, лучшие из лучших, которые принимают активное участие в жизни Центра. Их замечают, поощряют, им радость дарят.

Реализовать творческие планы помогает команда волонтеров, которые возглавляют театральные, литературные кружки, помогают изучать иностранные языки. Например, клуб «Литературно-музыкальное кафе» возглавляет обаятельная Галина Ивановна Короткова, а еще помогает желающим изучать английский язык.

Знакомимся с волонтером Натальей Михайловной Тарелко. Именно она стала инициатором создания театрального кружка. Уже прошло первое представление.

«Очень важно, – говорит Наталья, – привить любовь к культуре, традициям через слово, в частности, через народный театр». Она убеждена, что красота спасет мир. Главное для нее – чтобы человек обладал внутренней красотой, богатством души. Несомненно, высокий результат появится, когда Наталья Михайловна подберет заинтересованных людей, любящих и ценящих искусство.

На «кастинге» было много желающих, но остались самые целеустремленные.

«Я люблю приносить людям радость, чувство удовлетворения. А еще мне нравится шквал аплодисментов. Это результат твоего труда». Вот чем живет, тонко чувствуя искусство, Наташа, ценя каждый миг жизни.

Такого же мнения придерживается Наталья Сергеевна Косинская: «Надо чаще радоваться, тогда наша жизнь станет более наполненной и счастливой». Она любит поэзию, регулярно посещает занятия в клубе «Литературно-музыкальное кафе». Эта подвижная молодая женщина с массой увлечений заявила, когда прочла пьесу М. Зощенко «Неудачный день»: «Тут же появилось желание участвовать в ней». И прекрасно сыграла роль кассирши.

– Боже, какой это стимул! – признается Наталья. – Сцена – это источник жизненной энергии.

А еще лучше она исполнила роль в пьесе А.П. Чехова «Комик» в дуэте с В.И. Гуринович.

Валентина Рунович посещает Центр восемь лет. Ее задором, стремлением постичь все новое, разнообразить свободное время можно восхищаться. Ей удались роль в пьесе М. Зощенко «Неудачный день» и роль кухарки в пьесе Надежды Тэффи «Выслужился». Олегу Завальскому досталась роль милиционера. Кстати, он еще не на пенсии, работает в ИК-2. Пишет стихи, которые с удовольствием читает в творческом клубе «Киплер». Виктор Иванович Гуринович, молодой пенсионер, служил в воспитательной колонии №2. Снимался в массовках в фильме «За пять минут до войны». Съемки проходили в Бобруйске, сначала в Порт-Артуре, потом в крепости. В картине «Пламя под пеплом» тоже снимался вместе с Олегом Крупеником.

Вот такие нескучные будни, наполненные радостью и счастьем, проходят в ТЦСОНе Ленинского района.

Людмила Ивашедкина