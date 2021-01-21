Подопечные ТЦСОН Ленинского района посетили выставку «Снежаньскі вернісаж»

Жизнь отделения дневного пребывания для инвалидов учреждения «Территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района г.Бобруйска» не стоит на месте. В эти морозные январские дни участники отделения посетили отчетную выставку Бобруйской городской организации «Белорусский союз художников», «Снежаньскі вернісаж» экспонированную в художественной галерее г.Бобруйска.

Экскурсию по экспозициям ГУК «Бобруйский художественный музей» провела научный сотрудник музея Алла Мальцева. С ее слов ребята узнали, что это ежегодное важное событие в культуре Бобруйска. Своеобразный творческий отчет о проделанной работе и праздник для профессиональных художников.

В экспозиции «Снежаньскі вернісаж» великолепные пейзажи и яркие натюрморты, абстракция и портреты, милые зарисовки из жизни, солнечные полотна и причудливые керамические композиции. После рассказа экскурсовода гости останавливались и долго рассматривали картины, которые особенно тронули их душу. Восхищались, делились впечатлениями.