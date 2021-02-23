Подопечные ТЦСОН Ленинского района активно посещают городские выставки

В отделении дневного пребывания для граждан пожилого возраста учреждения «Территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района г. Бобруйска» 19 февраля сотрудниками центра было организовано посещение нескольких выставок. Нежная весна и жаркое лето заглянули «Вальсом цветов» в ГУК «Выставочный зал г. Бобруйска», а вместе с ним участники отделения. Экспозиция картин, вышитых лентами, привлекала своих зрителей удивительной красотой и яркостью. Около 90 работ было представлено на выставке: цветочные натюрморты, портреты, пейзажи, детские сюжеты, вышиты атласными и шелковыми лентами по габардину. Целый год мастер Елена Полякова готовилась к персональной выставке и кропотливо трудилась над картинами. И труд Елены был оценен по достоинству зрителями центра, никто не остался равнодушен, картины пересматривались вновь и вновь. Наибольший интерес к картинам проявляли те зрители, которые посещают уроки рисования в центре. Вместе со своим руководителем кружка по рисованию Татьяной Симоненко они обсуждали используемые приемы и технику, сочетание цветов, делились друг с другом впечатлениями от увиденного.

Не осталась без внимания посетителей центра и выставка «Блаженная Валентина, духовная заступница земли Минской», которая проходит в галерее Бобруйского художественного музея. На выставке представлено 35 картин, написанных в период проведения III Международного художественного пленэра «Святость земли Белорусской», посвященного блаженной Валентине Минской и Году малой родины в Беларуси; а также 80 фотографий, запечатлевших земное житие святой Валентины Минской и историю народного почитания святой старицы. Матушка Валентина – первая в истории Белорусской православной церкви и пока единственная святая, канонизированная в чине блаженной. Главная задача этой выставки – открыть имя блаженной Валентины, богатый духовный мир.

Яркие дискуссии проходили среди участников выставок, посетители центра активно делились своим мнением по поводу увиденного. Цель похода на выставки – желание сотрудников центра помочь гражданам пожилого возраста: развиваться культурно и духовно, расширять кругозор, дать возможность общаться и налаживать контакт с другими людьми.

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