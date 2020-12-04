Подопечные центра соцобслуживания посетили Несвижский замок

Участники отделения дневного пребывания для граждан пожилого возраста учреждения «Территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района г. Бобруйска» совершили экскурсионную поезду в один из самых красивых замков Беларуси. Несвижский дворцово-парковый комплекс примечателен не только своим замком с изящной архитектурой и воссозданными интерьерами, но и прекраснейшим парком, который сохранился по сегодняшний день. Участники отделения прогулялись по тропинкам парка, посмотрели парковые скульптуры, узнали множество легенд. На протяжении всей поездки экскурсовод Маркова Елена Леонидовна рассказывала истории о князях Радзивиллах, которые оказали огромное влияние на культуру Беларуси.