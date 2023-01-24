Подготовка белорусского космонавта к полету на МКС начнется с февраля. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси Владимир Гусаков, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сейчас реализуется очень престижный, яркий проект в области пилотируемой космонавтики. Мы провели большой конкурс, было примерно 2 тыс. заявок от желающих. Отобрали шесть претенденток для полета в космос. Первый критерий - здоровье, поскольку требуется выносливость, готовность к сложнейшим условиям. Претендентки прошли медкомиссию у нас и в России. Но полетит, конечно же, одна. Поэтому они проходят дальнейшее тестирование, отбор. Где-то с февраля начнется подготовка нашего космонавта для космического полета. Если ничего не поменяется, то полет на МКС планируется осенью", - сказал Владимир Гусаков.

Он отметил, что предстоящий полет в космос подтверждает имидж Беларуси как космической державы с высоким уровнем науки.

Как сообщалось, определены шесть претенденток на звание первого белорусского космонавта в суверенной истории страны. В их числе Марина Василевская и Виктория Фидрус - бортпроводники авиакомпании "Белавиа", Дарья Михнюк - государственный судебный эксперт из Брестской области, Ольга Герасимова - врач - акушер-гинеколог из Барановичей, Анастасия Ленкова - врач - детский хирург РНПЦ детской хирургии и Ольга Мастицкая - младший научный сотрудник Института физико-органической химии НАН Беларуси.