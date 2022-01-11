Подъем заболеваемости COVID-19 в Беларуси ожидается к концу января - началу февраля, сообщил заведующий кафедрой инфекционных болезней и детских инфекций БелМАПО Юрий Горбич в эфире телеканала "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

Сейчас эпидситуация в Беларуси "остается чувствительной", отметил Юрий Горбич. Вместе с тем в скором времени ожидается всплеск заболеваемости. Аналогичная ситуация наблюдается в странах Европы, США

"Прогноз, который можно сделать (хотя на самом деле он очень условен, потому что сказать со 100%-й вероятностью не может никто из нас): начиная с конца января, с 20-х чисел января, и заканчивая первыми числами февраля, первыми десятью днями февраля, - где-то в этом промежутке вполне возможен достаточно высокий рост заболеваемости COVID-19 на фоне снижения заболеваемости гриппом", - сказал Юрий Горбич.

По его словам, это связано в том числе с тем, что омикрон потихоньку будет занимать лидирующие позиции. "Некоторое время у нас будет параллельная циркуляция дельта и омикрона, но потихоньку омикрон будет выходить на лидирующие позиции", - считает заведующий кафедрой.

"Понятно, что мы готовимся к тому, что этот рост заболеваемости будет. Нас периодически обвиняют по части того, что мы готовим места во взрослых стационарах для детей, но это не значит, что мы собираемся их туда класть. Это значит, что в той ситуации, когда вдруг не будет хватать мест, чтобы была возможность развернуть эти койки, если будет в этом необходимость. Чтобы это не было решением на горячую голову, за один вечер, с подготовкой за ночь", - сказал Юрий Горбич.

Он заметил, что, по имеющимся данным, омикрон в 5,4 раза более заразен, чем дельта. Более того, чаще заболевают дети.

У пациентов часто встречается боль в горле, заложенность носа. Такой симптом, как отсутствие запахов и вкуса, регистрируется реже, чем при заражении первоначальными штаммами. Если до дельта отсутствие запахов и вкуса встречалось у 80-90% заболевших, то сейчас у 40-50%. "То есть отсутствие этого симптома не говорит о том, что у вас нет COVID-19", - пояснил заведующий кафедрой.

У детей отличить COVID-19 от любой другой ОРВИ по симптомам практически нереально. При этом у заболевших чаще описывают различные варианты сыпи.