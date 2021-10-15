Поддержка материнства и детства – национальный приоритет Беларуси

Неделю матери, наполненную яркими событиями, цель которых – объединение усилия всего общества в повышении престижа материнства. В этом году Неделя матери проводится с 11 по 17 октября. утвержден Заместителем Премьер-министра Республики Беларусь Петришенко И.В. Уже стало доброй традицией в преддверии праздника проводить, наполненную яркими событиями, цель которых – объединение усилия всего общества в повышении престижа материнства. План мероприятий утвержден Заместителем Премьер-министра Республики Беларусь Петришенко И.В.

Участие в проведении мероприятий принимают республиканские органы государственного управления, местные и исполнительные и распорядительные органы, общественные объединения «Белорусский союз женщин», «Белорусская ассоциация многодетных родителей», Федерация профсоюзов Беларуси и ряд других.

В ходе Недели матери по всей стране проходят торжественные приемы по награждению орденом Матери многодетных матерей, проводятся республиканская профсоюзная акция «Поздравим маму вместе!» и республиканская акция «Поздравим маму почтой!», в рамках которой можно бесплатно отправить открытку мамам, бабушкам и сестрам.

В эти дни подводятся итоги и награждаются победители республиканского конкурса «Крепка семья – крепка держава».

В родильных домах проходит акция «Поздравим маму с малышом» и ряд других замечательных мероприятий.

Поддержка материнства и детства является национальным приоритетом в Беларуси. Это обеспечение необходимых условий труда, медицинское сопровождение беременных женщин, предоставление социальных отпусков, выплата пособий и др.

Пособия выплачиваются на 440 тысяч детей или каждого четвертого ребенка в стране. В текущем году расходы на выплату пособий составят порядка 2,5 млрд. рублей.

Период ухода за ребенком засчитывается в общий стаж для исчисления пенсии. Для родителей, находящихся в отпуске за ребенком, и приступившим к работе, предусмотрено продление срока контракта, - не менее чем до достижения ребенком возраста 5 лет.

Также в период ухода за ребенком можно бесплатно пройти профессиональную подготовку, переподготовку или повысить квалификацию с получением стипендии за счет средств внебюджетного фонда социальной защиты населения.

Особое внимание уделяется многодетным матерям. Высшей государственной наградой Орденом матери награждено почти 12 тыс. женщин. К Ордену матери предусмотрена денежная выплата 5 бюджетов прожиточного минимума (с 1 августа – 1,4 тыс. руб.)

В Программе социально-экономического развития Республики Беларусь на 2021 – 2025 годы определен приоритет – счастливая семья. Он направлен на укрепление традиционных семейных ценностей, основанных на физическом и духовном благополучии человека, воспитании детей и молодежи, заботе о старшем поколении.

Основные мероприятия заложены в подпрограмме «Семья и детство» Государственной программы «Здоровье народа и демографическая безопасность» на 2021 – 2025 годы.

Система поддержки материнства, семей постоянно развивается. Только за последний год принят ряд новых мер.

С 1 января текущего года расширены пенсионные льготы для многодетных матерей:

• увеличена длительность периодов ухода за детьми в возрасте до трех лет, включаемых в общий стаж и учитываемых при исчислении размера пенсии, с 9 до 12 лет;

• до 10 лет снижен требуемый для назначения трудовой пенсии по возрасту страховой стаж матерям, родившим и воспитавшим четверых детей (для мам, родивших и воспитавших пятерых детей, его требуемая продолжительность составляет 5 лет).

Усилена система государственной адресной социальной помощи с акцентом на многодетные семьи – увеличены период предоставления ежемесячного социального пособия (с 6 до 12 месяцев включительно) и критерий нуждаемости (со 100 до 115% БПМ в среднем на душу населения).

В результате в январе – июне 2021 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года численность многодетных семей, получивших ежемесячное социальное пособие, увеличилась на 44%, а сумма помощи почти в 3 раза.

Развиваются программы социального обслуживания. В 146 территориальных центрах социального обслуживания населения состоят на учете более 257 тыс. семей, воспитывающих несовершеннолетних детей.

С января 2021 года:

• в 2 раза повышен норматив обеспеченности услугой социальной передышки (с 28 до 56 дней в году);

• расширены категории семей, которым услуга няни предоставляется бесплатно (все семьи, воспитывающие детей-инвалидов, при условии обучения ребенка на дому, а также семьи, в которых единственный или оба родителя являются инвалидами I или II группы и воспитывают ребенка до 6 лет);

• увеличен с 4 до 10 часов в неделю период кратковременного освобождения родителей от ухода за ребенком-инвалидом при предоставлении услуги няни;

• увеличен период оказания услуги няни семьям, в которых родители являются инвалидами I или II группы, до исполнения ребенку 6 лет (ранее услуга няни таким семьям предоставлялась до исполнения ребенку 4 лет).

В сентябре завершена подготовительная компания к новому учебному году. В соответствии с подпрограммой «Семья и детство» Государственной программы «Здоровье народа и демографическая безопасность» каждой многодетной семье положена единовременная материальная помощь.

В текущем году такую помощь получили более 110 тыс. многодетных семей на 220 тыс. детей-школьников на сумму почти 16 млн. рублей.

Всего различного вида помощь семьям на подготовку детей к учебному году оказана на сумму 27,6 млн. рублей.

Развивается программа семейного капитала, которая является одной из наиболее популярных мер.

За период реализации программы с 2015 года депозитные счета открыли почти 105 тыс. многодетных семей, на которые зачислено 824,5 млн. долларов США и 512 млн. рублей.

В 2020 году программа модернизирована – вместо 18 лет разрешено досрочно расходовать средства семейного капитала, но на самое важное: жилье, медицину, образование. С 2020 года принято 41,5 тыс. решений о досрочном распоряжении средствами семейного капитала, из них 88 % – на улучшение жилищных условий, 6,6 % на получение медицинских услуг, 5,8 % на получение образования.

С учетом предложений многодетных семей принят Указ от 12 октября 2021 г. № 389 «Об использовании семейного капитала». Расширены имеющиеся направления досрочного использования семейного капитала (жилье, образование, медицина), а также введено новое направление – приобретение товаров, предназначенных для социальной реабилитации и интеграции в общество инвалидов, детей-инвалидов с нарушениями органов зрения, опорно-двигательного аппарата.

По состоянию на 1 октября т.г. в стране проживает 116 тыс. многодетных семей, из них более 80 процентов – это семьи с тремя детьми.