Поддержка – это главное. Победители областного этапа республиканской олимпиады по учебным предметам — о своей победе и надеждах

По итогам областного этапа учащимися города завоевано 75 степенных дипломов, из них 12 дипломов I степени. В скором времени победителей ждет заключительный этап республиканской олимпиады по учебным предметам, для некоторых участников он станет отправной точной на новую, международную ступень.

Победители областного этапа олимпиады поделились с корреспондентом «БЖ» впечатлениями, эмоциями и надеждами.

Глеб БОРОВОЙ, Гимназия №2, химия:

- Признаться, в победе я не был уверен на 100 процентов, но надеялся на диплом первой степени. Очень благодарен родителям и, конечно, учителю, Елене Владимировне Венглинской, за поддержку на всех этапах подготовки к олимпиаде. Сейчас я надеюсь так же получить диплом 1 степени и попасть на международный этап олимпиады. Подготовка проходит активно и очень волнительно, потому что затрачивается много усилий, а для победы нужно постоянно работать, несмотря на выходные и праздники. Поэтому, как правило, всегда очень переживаю за результаты. Хочу выразить свою благодарность Елене Владимировне Венглинской. Именно она привила мне любовь к химии, научила работать, чтобы прийти к результату. Это человек, который всегда поддерживает нас (учеников, олимпиадников), и переживает вместе с нами. Спасибо Вам, Елена Владимировна!

Алёна ДУБОВСКАЯ, гимназия-колледж искусств, французский язык:

- Можно сказать, что я была уверена в победе, так как всё своё время я отдавала на подготовку к олимпиаде. Я старалась убрать все мои недочёты и слабые стороны. Самой главной поддержкой были мои родители. Когда у меня что-то не получалось, они направляли и верили в меня. И конечно мой учитель французского языка, Ольга Юрьевна Столбовская, постоянно была рядом, давала мне советы и стала для меня поддержкой и опорой. Я не могу быть уверена в исходе олимпиады, потому что это лотерея и никогда не знаешь, что тебя ожидает. Однако надеюсь на лучшее и сделаю всё, чтобы победить. Со стрессом справляюсь я достаточно легко, ведь уже участвовала в областных и республиканских олимпиадах. Для меня самый лучший способ избавиться от волнения — это настроиться на позитивные мысли и верить в лучшее, – улыбается Алёна. - Ольга Юрьевна Столбовская - мой классный руководитель. За все время, что мы вместе, она стала для меня второй мамой или же лучшей подругой. Она всегда переживает за меня, дает хорошие советы, направляет.

Кирилл БАСКАКОВ, гимназия № 1, информатика

- Я был уверен в победе. Потому что потратил много времени и сил на подготовку, а также не первый год участвую в данной олимпиаде. Меня поддерживали родители и мой учитель по информатике, Надежда Германовна Савина. А готовиться мне помогали друзья. Не люблю загадывать наперед, но могу сказать, что, судя по результатам областной олимпиады, шансы на победу в заключительном этапе у меня есть. Волнение присутствует, но стресс проходит спустя 20-30 минут олимпиады, когда мозг полностью включается в работу. Конечно, участие в заключительном этапе очень волнительно, потому что я достаточно долго к ней готовился и хотелось бы получить льготы при поступлении в вуз, но надеюсь, что я справлюсь со стрессом. Единственное, что я могу сказать: Надежда Германовна - замечательный человек. Благодаря ее усилиям и своему стремлению я достиг того, что сейчас имею. Огромное ей спасибо!

Анна СВИРСКАЯ, гимназия №2, русский язык

- В своей победе я не сомневалась, но диплом первой степени все равно стал приятной неожиданностью. Во время подготовки конечно же больше всего меня поддерживал мой учитель, а также родители. Пока сложно строить какие-то прогнозы, ведь в республиканской олимпиаде я буду участвовать впервые, – отмечает Анна. - Я считаю себя стрессоустойчивым человеком, но, несмотря на это, волнуюсь, ведь чувствую большую ответственность. Ольга Александровна Наркевич — прекрасный педагог, который искренне желает своим ученикам добиться успеха и всячески помогает им в этом. И я очень благодарна ей за то, что она для меня делает.

Юлия ЛАНКИНА, гимназия№2, химия

- Скажу честно, я не была уверена в победе, но надеялась на нее. Во время подготовки меня поддерживали учитель Елена Владимировна Венглинская, мои друзья и родители. Обычно я стараюсь не делать прогнозов, просто готовлюсь к олимпиаде. И у меня нет особых методов для борьбы со стрессом, я лишь уделяю больше времени предмету. Для меня участие в олимпиаде очень волнительно. Но у меня очень хороший наставник, который любит свою работу. Именно благодаря ей я начала интересоваться химией. Елене Владимировне я очень благодарна.

Устина ПЫТАЕВА, гимназия №1, русский язык

- После того, как в прошлом году я заняла 17-ю строчку в областном рейтинге, не хотела в этот раз идти даже на городскую олимпиаду. Но моя учитель Елена Владимировна Самойленко предложила мне попробовать. В этом году у меня все получилось. После 17-й я сразу получила 2-ю, – делится Устина. – Во время подготовки меня поддерживала мама и учитель русского языка. В мою подготовку она всегда вкладывала много сил. Но загадывать на будущее и представлять свою победу я не буду, ведь могу стать слишком самоуверенной и расслабиться. Да, участие в олимпиаде очень волнительно. Но я перед началом пытаюсь настроить себя на то, что мы примерно одного уровня по знаниям. Я знаю, что мой учитель вложил много сил в мою подготовку; поэтому благодарна Елене Владимировне.

Желаем участникам успехов, удачи, спокойствия и новых побед!

Виктория ДЕЙКО.