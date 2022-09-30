Поддерживая белорусских производителей и клиентов: Беларусбанк обновил линейку кредитов и снизил ставки по некоторым продуктам

С 30 сентября, чтобы поддержать белорусских производителей, Беларусбанк обновил линейку кредитных продуктов и улучшил условия по действующим.

Так, физическим лицам доступны следующие специальные кредитные продукты для приобретения товаров белорусских производителей:

– «Партнер Оптимальный» сроком до 3 лет под сниженную процентную ставку до 16% (СР НБ + 4 п.п.) с отсрочкой погашения основного долга на 12 месяцев;

– кредит на потребительские нужды сроком до 5 лет путем безналичного перечисления на счета третьих лиц под ставку 16% годовых в первые 100 календарных дней, далее – СО НБ + 3,5 п.п., или 16,5% годовых (при подаче заявки на кредит через каналы ДБО – СО НБ + 3 п.п., или 16 % годовых);

– кредит на приобретение автомобилей Geely по сниженной процентной ставке. Так, в течение грейс-периода (18/24/36/ месяцев) она составит СР НБ -5 п.п., или 7 % годовых (снижена на 1 п.п.); по окончании грейс-периода – СР НБ + 5 п.п., или 17% годовых вместо действовавшей ранее 19%.

Можно также оформить кредиты по сниженной ставке на:

– на строительство (реконструкцию) индивидуального жилого дома на срок до 20 лет под СР НБ + 4 п.п. или 16% годовых;

– строительство домокомплекта (дачи, садового домика) или приобретение домокомплекта на срок до 12 лет под СР НБ + 4 п.п или 16% годовых.

При этом главным условием получения кредита будет использование материалов, изделий и конструкций белорусского производства, а также выполнение работ и услуг организациями (индивидуальными предпринимателями), зарегистрированными в Республике Беларусь.

Кроме того, с 30 сентября можно оформить кредит с использованием кредитной карточки с возобновляемой кредитной линией сроком до 3 лет под ставку 18,5% годовых (СР + 6,5 п.п.). При подаче заявки на данный кредит через каналы ДБО ставка снижается на 0,5 п.п. до 18% годовых.

Участники Клуба «Бархат» теперь могут получить кредит «Время жить» путем зачисления кредитных средств на дебетовую банковскую платежную карточку.

Более подробную информацию можно получить на корпоративном сайте или позвонив в Контакт-центр по телефону 147.