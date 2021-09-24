Поддержим ФК «Белшина»!

В матче двадцать четвертого тура чемпионата Республики Беларусь по футболу сезона 2021 года среди команд первой лиги футболисты «Белшины» 25 сентября встретятся с ФК «Нафтан» (Новополоцк). Поединок пройдет на городском стадионе «Спартак». Начало – в 17:00. Вход на игру для взрослых – 2.00 руб., для детей – 1.00 руб.

Годом основания клуба «Нафтан» является 1963 год. C 1996 года клуб участвовал в высшей лиге чемпионата страны (кроме 2002, 2018, 2019, 2020 года). Двукратный обладатель Кубка Беларуси (2008/2009 и 2011/2012). Команды из Бобруйска и Новополоцка провели между собой 46 встреч, из них в высшей лиге – 37, в первой – 6 и в розыгрыше Кубка Беларуси – 3. В 19-и матчах победу праздновали «красно-черные», в 13-и лучшими были футболисты из Новополоцка и 14 встреч закончились вничью. Причем, вничью со счетом 1:1 и 0:0 закончились и матчи первого и второго круга нынешнего чемпионата. А самая крупная победа наших земляков над оппонентами со счетом 6:0 была зафиксирована 10 июня 1998 года.