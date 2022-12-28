Подарок к Новому году от «бобров»

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И четвертый матч домашней серии ХК "Динамо-Шинник" завершил победой! В овертайме повержено питерское "Динамо" - 5:4.
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