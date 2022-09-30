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Подарок бобруйской школе от банкиров

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Подарок бобруйской школе от банкиров

В преддверии Дня учителя подарок средней школе №2 в виде семи компьютеров сделал Центр банковских услуг №624 в Бобруйске ОАО «Белагропромбанк».

– Наш банк – социально ориентированный банк, – сказала заместитель начальника ЦБУ Алеся Плешакова, – периодически мы оказываем безвозмездную помощь учреждениям образования, культуры, поддерживаем развитие регионов, малый и средний бизнес. Весной текущего года мы уже передавали компьютеры каменской и химовской школам-интернатам. Сегодня подарок – средней школе №2 Бобруйска.

– Мы благодарны «Белагропромбанку» за такой очень полезный подарок в канун нашего профессионального праздника, – отметила директор школы Оксана Мурашова. – С бобруйским Центром банковских услуг наша школа сотрудничает уже давно. Специалисты банка регулярно выступают перед нашими школьниками в рамках проводимых Дней финансовой грамотности.

Александр Анташкевич, фото автора

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