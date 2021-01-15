Подарите Саше шанс на счастливую жизнь: ему жизненно необходим откашливатель

Благотворительный фонд «Дать надежду» оказывает содействие в лечении и реабилитации детей, которые остро нуждаются в поддержке, а также помогает людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию.

Одним из детей, которым необходима срочная помощь, является трехлетний Александр Проходский. Когда мальчику было всего 6 месяцев, врачи диагностировали у него спинальную мышечную атрофию 2 типа.

Дети и взрослые с заболеванием СМА из-за мышечной слабости не могут в должной степени кашлять. Это вызывает застой мокроты, что может привести к пневмонии. Поэтому Саше сейчас жизненно необходим откашливатель Philips E70, который поможет удалить из легких малыша скапливающуюся мокроту. Однако стоит аппарат неподъемную для семьи сумму — свыше 7 тысяч долларов. В связи с этим мама Саши обращается ко всем неравнодушным за помощью в сборе средств на лечение ребенка.

Вы можете подарить мальчику шанс на здоровую и полноценную жизнь. Чтобы помочь ребенку, необходимо пополнить баланс расчетного BY74POIS30150046954101933001 в ОАО «Паритетбанк» г.Минск получатель – Фонд «Дать Надежду» УНП № 790613339, Код Банка POISBY2X, либо в индивидуальном порядке или коллективом через:

Платёжную систему ЕРИП (номер услуги 7449356). Пожертвованием по банковским картам через систему электронных платежей bePaid на нашем сайте https://d-n-bobruisk.by.

Обращаем Ваше внимание на то, что пожертвование по банковским картам возможно будет произвести только при подключенной у вас услуге 3-D Secure.

Также Вы можете совершить телефонный звонок на нашу Благотворительную линию со стационарного телефона по номеру 8 902 21-50-101 (стоимость пожертвования 3 рубля), данная услуга доступна со стационарного телефона.