Подарить внимание и тепло. В Центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации прошел благотворительный утренник

В рамках республиканской акции «Наши дети» по всей стране проходит ряд благотворительных новогодних утренников. Один из них прошел сегодня в Центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации.

Поздравить подопечных учреждения с наступающим праздником пришли представители Бобруйского горисполкома, ОАО «Красный Пищевик», ОАО «ФанДОК», ОАО «БЗТДиА», БГУДПП «Водоканал» и филиала ООО «Евроторг» в Бобруйске.

– Ни один ребенок в эти предпраздничные дни не останется в стороне. Горисполком оказывает всяческую поддержку воспитанникам центра, детям из малообеспеченных и многодетных семей, социального приюта. В преддверии Нового года принято дарить подарки. И руководство города дарит учреждению компьютерную технику для образовательного процесса, – сказала заместитель председателя Бобруйского горисполкома Виктория Омелюсик.

Презенты подарили и другие почетные гости: набор мягкой мебели, сладости и денежный сертификат. В свою очередь подарком для них стало яркое новогоднее представление, которое подготовили учащиеся гимназии-колледжа искусств и воспитанники ЦКРОиР.