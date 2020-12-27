«Подарили детям праздник». В Бобруйск-арене прошла предновогодняя тренировка для маленьких хоккеистов с участием родителей, Деда Мороза и Снегурочки

В субботу, 26 октября, ГУ «Хоккейный клуб «Бобруйск» вместе с участием родителей воспитанников команды 2013-2014 годов рождения ОСП ДЮСШ по хоккею с шайбой «Бобруйск-Арена», провели предновогоднюю тренировку с участием Деда Мороза и Снегурочки.

В Бобруйск-Арене сложилась традиция – в преддверии нового года организовывать праздничные мероприятия. В этом году решили провести на льду. Предновогодняя тренировка прошла с участием детей и их родителей. Они вместе тренировались, участвовали в эстафетах, сыграли вместе в хоккей. В завершение тренировки ребята позвали Дедушку Мороза и Снегурочку, которые позже вручили каждому будущему чемпиону сладкие подарки и незабываемые впечатления.

Павел АЛЕКСАНДРОВИЧ, директор обособленного структурного подразделения детско-юношеская спортивная школа по хоккею с шайбой «Бобруйск-Арена»:

– Мы делаем это для того, чтобы дети почувствовали приближение праздников – Рождества Христова, Нового года. Родители оказались на месте своего ребенка и попробовали себя в роли хоккеиста. Некоторые родители думали, что это очень легко, но, я думаю, после такой тренировки они изменили свое мнение.

– Сейчас эти дети делают свои первые шаги в хоккее. Наша задача сделать так, чтоб они в первую очередь полюбили этот вид спорта. Чтобы было желание самому приходить на тренировку, а не родители заставляли. Тогда дети полюбят хоккей, ребенок будет сам сюда бежать, а для нас это большой плюс. Мы этого и хотим, чтобы вся семья жила хоккеем.

«Такие мероприятия сплочают как команду, так и родительский коллектив. Детям понравилось, родители тоже получили удовольствие от этого», – считает Павел АЛЕКСАНДРОВИЧ.

Своими впечатлениями от прошедшей тренировки поделились Вадим и Татьяна АРТЁМОВЫ:

– У нас уже больше двух лет тут занимается сын. Сегодняшняя тренировка очень понравилась. Мы думаем, это впечатление, которое ребенок запомнит на всю жизнь. Увидеть на льду Дедушку Мороза и получить от него подарок, это, конечно же, здорово. Приятно было покататься, а не сидеть на трибунах – наблюдать. Сами в детстве тоже катались на дворовых льдах. Здорово.

– В этом году все поменялось. Была проделана огромная работа. Мы счастливы, что столько детей пришло. Команда растет и это очень радует. И родители не остались в стороне. Мы очень довольны. Спасибо тренерам за их работу. В этом году все поменялось. Все супер.

Виктор ЧАБАН. Фото автора.