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«Под созвездием добра». 6 декабря во Дворце искусств состоится 9-я инклюзивная ярмарка талантов

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«Под созвездием добра». 6 декабря во Дворце искусств состоится 9-я инклюзивная ярмарка талантов

Мероприятие приурочено ко Дню инвалидов в Республике Беларусь.

Учреждение социальной защиты «Территориальный Центр социального обслуживания населения Первомайского района г. Бобруйска»  соберет 17 учреждений и общественных организаций города и региона, которые посещают ежедневно люди с особенностями. Мероприятие посетят команды отделений дневного пребывания для инвалидов из Осиповичей и Кировска.

Программа инклюзивной ярмарки:

14.00-15.00. Работа творческого салона людей с ограниченными возможностями (выставка творческих работ).

15.00 – 17.00 Инклюзивная концертная программа с участием людей с ограниченными возможностями и творческих коллективов ГУК «Дворец искусств г. Бобруйска».

Вход свободный. Это будет интересно каждому, человеку любого возраста и социального статуса!

Люди с инвалидностью и творческие коллективы города наравне выступят на большой сцене города. Инклюзивная ярмарка талантов «Под созвездием добра» значимое для города мероприятие, которое реально включает людей с инвалидностью в активную общественную жизнь наравне с другими, что и означает инклюзия.

Проведение ярмарки талантов особенно важно, это редкая возможность для людей с ограниченными возможностями почувствовать свою значимость в нашем обществе, самоутвердиться, заявить о своих успехах.

Мария Капустина, заведующий отделением дневного пребывания для инвалидов и сопровождаемого проживания УСЗ «ТЦСОН Первомайского района г. Бобруйска».

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