Под присмотром спасателей. В Бобруйске проходит декадник безопасности

В рамках декадника безопасности Бобруйские спасатели продолжают профилактическую работу в жилом фонде района с целью недопущения пожаров.

Работники МЧС напоминают гражданам о важных правилах безопасности в быту: не допускать курения в постели, не перекаливать печи и не использовать неисправные теплогенерирующие устройства, не пользоваться кустарными обогревателями, а уходя из дому не забывать выключать электроприборы из сети.

Заядлых курильщиков работники МЧС предупреждают - от одной непотушенной сигареты может произойти пожар, а в результате можно пожертвовать не только имуществом, но и жизнью. Зачастую под угрозой оказываются соседи, которые в свою очередь законопослушны в отношении пожарной безопасности. Тут лучший совет – держать руку на пульсе и помнить: в случае пожара звонить 112.