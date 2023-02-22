Под председательством Беларуси страны ОДКБ провели консультации по вопросам контроля над вооружениями

Под председательством Республики Беларусь 21 февраля в Москве в Секретариате ОДКБ состоялись консультации на тему "Об актуальных вопросах контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения" (КВРН). Они прошли в соответствии с планом консультаций представителей государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности по вопросам внешней политики, обороны и безопасности на 2022-2024 годы, сообщил БЕЛТА пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

В мероприятии приняли участие делегации министерств иностранных дел, постоянные и полномочные представители государств - членов при ОДКБ, заместитель генерального секретаря ОДКБ Самат Ордабаев и сотрудники Секретариата ОДКБ.

"Участники консультаций обстоятельно обсудили ситуацию в обзорном процессе Договора о нераспространении ядерного оружия, вопросы взаимодействия по проблематике КВРН на многосторонних площадках ООН и предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве, положение дел в Организации по запрещению химического оружия и Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, а также в рамках Форума по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ и "структурированного диалога" об угрозах безопасности в регионе ОБСЕ", - рассказал пресс-секретарь.

Подчеркнуто, что проблематика КВРН является важнейшей сферой согласования и координации внешнеполитической деятельности государств - членов ОДКБ, которая затрагивает стратегические интересы обеспечения глобальной и региональной безопасности и стабильности. "Стороны выразили заинтересованность в сохранении и укреплении целостности международной договорно-правовой базы в области КВРН. Отмечена важность активизации согласованных усилий по предотвращению ее демонтажа. Участники консультаций подчеркнули, что напряженная военно-политическая ситуация, отсутствие прогресса по важнейшим вопросам стратегической повестки в области безопасности обусловливают необходимость коллективных шагов государств ОДКБ в области КВРН", - сообщил пресс-секретарь.

В ходе обсуждения проблематики европейской безопасности отмечена востребованность продолжения обсуждений в формате Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности и возобновления работы "структурированного диалога" об угрозах безопасности в регионе ОБСЕ. Стороны также акцентировали внимание на значимости базовых положений о неделимости безопасности и безальтернативности разрешения конфликтов мирными средствами путем переговоров в рамках согласованных форматов, в том числе закрепленных в принятых на саммитах ОБСЕ Стамбульском документе 1999 года и Астанинской декларации 2010 года.

"Участники консультаций подтвердили заинтересованность регулярно проводить сверку позиций государств ОДКБ по вопросам КВРН и координации своих подходов и действий на профильных международных площадках в интересах мира и безопасности", - добавил пресс-секретарь.