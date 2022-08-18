Под предлогом благотворительности могилевская «целительница» завладела 70 тысячами рублей

Могилевским межрайонным отделом Следственного комитета раскрыты подробности расследования уголовного дела о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.

В ходе расследования уголовного дела следователям удалось изобличить 32-летнюю жительницу Могилева, которая с января 2020-го по август 2021 года под предлогом благотворительности вводила в заблуждение людей и выманивала у них деньги.

По данным следствия, обладая незаурядными талантами, женщина рассказала верующему знакомому, что может общаться со святыми и имеет сверхспособности, которые помогают ей исцелять больных и решать проблемы людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Она знала, что мужчина занимается благотворительностью, поэтому убеждала его, что будет помогать нуждающимся.

Вырученные за свои «услуги» деньги женщина получала сама либо через ни о чем не подозревающего знакомого, который был убежден, что деньги пойдут на благие цели. На самом же деле лжецелительница тратила их на личные нужды или «спускала» на азартные игры.

Потерпевшими по уголовному делу признаны 44 человека, проживающие в разных регионах страны, а общая сумма ущерба составила более 70 тысяч рублей.

Противоправная деятельность фигурантки пресечена благодаря усилиям сотрудников правоохранительных органов. Большая работа по установлению обстоятельств преступления и сбору доказательств проведена следствием.

По результатам расследования действия 32-летней женщины квалифицированы по ч.4 ст.209 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Фигурантка ранее не судима, нигде не работает, воспитывает 4 малолетних детей. С санкции прокурора к ней применена мера пресечения в виде домашнего ареста.

Официальный представитель УСК по Могилевской области

Татьяна Старосотникова